Stimmung in Feuerbach: Wenn auch Software-Experten und Ingenieure bei Bosch protestieren

1 Werkstorprotest in Schwieberdingen: die Sorge um den Job zieht sich mittlerweile durch alle Bosch-Bereiche. Foto: /Julian Rettig

Bosch baut massiv Stellen im Bereich Forschung und Entwicklung ab, oder kürzt dort Arbeitszeit. Wie reagieren die Betroffenen? Antworten gibt es an den Standorten Schwieberdingen und Feuerbach.









Link kopiert



Wenn die IG Metall zu Protesten aufruft, dann fühlen sich zur Branche zählende Ingenieure und Software-Entwickler eigentlich nicht angesprochen. Doch das ändert sich gerade – speziell in der Automobilindustrie. Der Betriebsrat mobilisiert hier neuerdings auch Beschäftigte aus Berufsfeldern, die traditionell nicht viel mit der Gewerkschaft am Hut haben. Das zeigt sich bei Bosch ganz deutlich, wo die Sorge um den Arbeitsplatz mittlerweile so ziemlich alle Geschäftsfelder des Unternehmens in Deutschland erreicht hat.