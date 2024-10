Stimmung im Oberen Nagoldtal: Auch Altensteig hat bald sein Volksfest

1 Wer zum Oktoberfest in Altensteig im Dirndl erscheint – wie Larissa Binder auf unserem Bild – oder in Lederhosen, hat die Chance, einen von drei Einkaufstalern zu gewinnen. Foto: Köncke

Volksmusik vor dem Rathaus, Stockschießen in der Poststraße, Schubkarrenrennen auf dem Marktplatz, Bewirtung mit leckeren Speisen und süffigen Getränken und geöffnete Fachgeschäfte – am kommenden Wochenende ist Oktoberfest in Altensteig.









Am kommenden Sonntag, 20. Oktober, herrscht Volksfeststimmung in Altensteig. Christa Haizmann vom städtischen Kulturamt wusste beim Pressegespräch gar nicht, wo sie bei der Aufzählung von Aktionen zuerst anfangen soll. „Quetsch und Glampf“ sorgt für Stimmungsmusik, die Ballettschule tritt auf, ein Karussell dreht sich im Kreis, das Freudenstädter Kurbähnle fährt durch die Unterstadt, in Ladengeschäften werden Häppchen und Käsekuchen angeboten, man kann an einer Weinprobe teilnehmen, beim Bierkrugschieben mitmachen und, und...