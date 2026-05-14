Stimmung am Vatertag: Einige Vereine im Lahrer Raum feiern trotz der kühlen Temperaturen
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Im Festzelt der Schuttertäler Imker ließ es sich aushalten. Foto: Axel Dach

Die Narrenzunft Kuhbacher Kühe und der Imkerverein Schuttertal ließen sich von dem Wetter nicht bremsen und wurden durch einen zahlreichen Besuch belohnt.

Die Narrenzunft Kuhbacher Kühe hatte Erfolg mit ihrem Hock am Feiertag Christi Himmelfahrt, der bekanntlich auch als Vatertag gefeiert wird. Während die Hocks in Reichenbach und Seelbach aufgrund des Wetters abgesagt worden waren, waren bei der Kuhbacher Zunft um die Mittagszeit alle Plätze unter den Zeltdächern und im Freien besetzt. Immerhin hatten die dichten und bedrohlichen Wolken beim Besuch unserer Redaktion um die Mittagszeit gehalten.

 
Der Hock der Kühe-Zunft war gut besucht. Foto: Baublies

Kinder hatten am und auf dem Damm des Rückhaltebeckens ihren Spaß, die Band Filterländer aus Friesenheim unterhielt die Gäste. Einige Väter erfüllten sogar das Klischee vom Bollerwagen und Getränkevorräten.

Auch der Imkerverein Schuttertal ließ sich vom ungemütlichen Wetter nicht bremsen. Aufgrund der schlechten Prognosen hatten die Imker kurzerhand ein kleines Festzelt organisiert und auf dem Festplatz am Eichberg aufgestellt. Dass das eine gute Idee war, zeigte der Besuch, denn die Gäste ließen nicht lange auf sich warten und genossen den Vatertagshock. Die Imker und ihre Familien verwöhnten die Besucher den ganzen Tag über mit Speisen- und Getränkeangeboten sowie mit selbst gebackenen Kuchen und Torten – die Gäste genossen den Tag gut geschützt im Festzelt.

Ursprünglich war geplant gewesen, den Hock im Freien und nur bei gutem Wetter abzuhalten.

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