Stimmung am Vatertag: Einige Vereine im Lahrer Raum feiern trotz der kühlen Temperaturen

1 Im Festzelt der Schuttertäler Imker ließ es sich aushalten. Foto: Axel Dach Die Narrenzunft Kuhbacher Kühe und der Imkerverein Schuttertal ließen sich von dem Wetter nicht bremsen und wurden durch einen zahlreichen Besuch belohnt.







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Die Narrenzunft Kuhbacher Kühe hatte Erfolg mit ihrem Hock am Feiertag Christi Himmelfahrt, der bekanntlich auch als Vatertag gefeiert wird. Während die Hocks in Reichenbach und Seelbach aufgrund des Wetters abgesagt worden waren, waren bei der Kuhbacher Zunft um die Mittagszeit alle Plätze unter den Zeltdächern und im Freien besetzt. Immerhin hatten die dichten und bedrohlichen Wolken beim Besuch unserer Redaktion um die Mittagszeit gehalten.