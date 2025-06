„Wir sind sehr zufrieden“, bilanzierte Burghof-Pressesprecher Ingmar Lorenz im Nachgang. An sieben Orten zwischen Hebelplatz und Adlergässchen wurde wieder hingebungsvoll gesungen, geträllert und geschmettert.

Zwar lag die Zahl der Sängerinnen und Sänger mit etwa 900 leicht unter der Vorjahresmarke, und auch bei den Veranstaltungsorten gab es Abstriche: So blieb es am Chesterplatz diesmal ruhig, während neben dem Burghof zwar gesungen wurde, allerdings ohne Bühne. Der Gesangstag habe wie das gesamte Stimmen-Festival einige Einschnitte hinnehmen müssen, erklärte Festivalleiter Timo Sadovnik bei der Eröffnung gemeinsam mit Oberbürgermeister Jörg Lutz. Ziel sei es aber, in Zukunft „wieder mehr in die Breite zu gehen“, so Sadovnik.

Gemeinsam warmsingen

Bevor die Stimmen im Laufe des Tages zu Höchstform aufliefen, hieß es zunächst einmal: gemeinsam einsingen. Drittklässler der Hebelschule unter der Leitung von Katrin Braun hatten Kanons wie „Bruder Jakob“ und „Sia bilu“ vorbe-reitet und sorgten dafür, dass das Publikum auch stimmlich aufgewärmt in den Tag startete.

Schattige Plätzchen wie am Hirschenbrunnen waren am Samstag besonders gesucht. Foto: Veronika Zettler

Mitsingen war bis zum Abend bei zahlreichen weiteren Gelegenheiten möglich: Einige der rund 40 Formationen hielten Textblätter parat, bei-spielsweise Gospeltrain Grenzach-Wyhlen und LaChör Lörrach, bei denen man in Klassiker wie „From A Distance“ einstimmen konnte.

Schattige Plätzchen

Vor der Bühne auf dem Alten Marktplatz blieb das Publikum überschaubar: Zu heiß brannte die Sonne auf die Köpfe, während die Fußsohlen auf den aufgeheizten Betonplatten brutzelten. Die meisten Besucher bummelten daher von ei-nem schattigen Plätzchen zum nächsten, wobei die kühlste Oase im klimatisierten Saal des Theaters Tempus Fugit lag. Auch dort wechselten die Formationen im Halbstundentakt.

Mit ihren Ukulelen sorgten diese Kids für schmissige Beats. Foto: Veronika Zettler

Unter anderem begeisterten die rund 25 Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft Kleines Wiesental, die sich erst vor einem Jahr aus den ehemaligen Chören Wies, Wieslet und Bürchau neu gegründet hat.

Vielfalt der Stimmen

Neben Neuentdeckungen waren wieder viele langjährige Mitstreiter wie „Flat & Co“ oder „Tina & Jo“ mit an Bord. Der russische Chor „Echo“ glänzte mit stimmungsvollem Liedgut, prächtigen Trachten und verstärkt durch kleine Nach-wuchssänger.

Traditionell gehören die Kinderchöre zu den Publikumslieblingen, etwa der Kinder- und Jugendchor Feu-erbach oder der inklusive Grundschulchor von Freier Evangelischer Schule und Karl-Rolfus-Schule, der diesmal tat-kräftig von der Ukulelen-AG unterstützt wurde.

Der russische Chor „Echo“ hatte seine Nachwuchssängerinnen und -sänger dabei. Foto: Veronika Zettler

So spiegelte der Gesangstag einmal mehr die Vielfalt der regionalen Chorszene wider: Vom Nachwuchschor über den Männergesangverein bis zum Schüler-Eltern-Lehrer-Chor und vom Jazz- und Rockchor über den Kirchenchor bis zum Projektchor war alles vertreten.

„Wunderbar, dabei zu sein“

„Es ist jedes Jahr wunderbar, in Lörrach dabei zu sein“, betonte Joel Da Silva vom Freiburger Chor „Soulfamily“, der ebenfalls seit Jahren zu den treuen Teilnehmern gehört.

Im lauschigen Innenhof des Dreiländermuseums konnten sich die Zuhörer ganz auf den Gesang konzentrieren. Foto: Veronika Zettler

Dass am Hirschenbrunnen eine besonders schöne Atmosphäre herrschte, lag übrigens nicht nur an tollen Chören wie diesem, sondern auch an dem Straßenkünstler, der eine Flut von Seifenblasen über die Köpfe der Zuhörer schweben ließ – ein Effekt, der zu Songs wie „Circle Of Life“ beinahe ver-dächtig gut passte.