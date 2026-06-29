Stimmenfestival Lörrach: Wie die Marktplatzkonzerte waren

Mit Blitz, Donner und einem Konzertabbruch endeten die fünf Stimmen-Marktplatzkonzerte in Lörrach. Die Bandbreite an Musik und Publikum war enorm. Ein Fazit.

Dass es nun ausgerechnet das letzte der fünf Marktplatzkonzerte mit Donots & H-Blockx traf, bedauerten Stimmen-Team, Künstler und Zuhörer wohl gleichermaßen. Aber: „Sicherheit geht vor. Das war die richtige Entscheidung, das ist halt open-air“, sagt Stimmen-Sprecher Ingmar Lorenz auf Nachfrage. Nach gerade mal drei Songs mussten die Donots am Sonntagabend kurz nach 22 Uhr abbrechen angesichts eines dramatischen Gewitterhimmels mit Blitz und Regen. Enttäuschung, aber auch Verständnis, so die Reaktion größtenteils.

„Uns ist sehr bewusst, dass der vorzeitige Abbruch – insbesondere des Headliner-Teils – für viele von Ihnen enttäuschend war“, schreibt das Stimmen-Team.

Da war die Stimmung am Sonntag noch bestens. Foto: Jan Boller

Aktuell prüft das Stimmen-Team die rechtlichen Bedingungen, Versicherungsschutz und Handlungsspielraum bezüglich einer eventuellen Entschädigung. Sobald die Klärung abgeschlossen sei, werden die Ticketinhaber per Mail informiert.

Das Wetter war zwar nicht wegen Gewittern, wohl aber wegen der Hitze generell eine große Herausforderung fürs bisherige Festival, so das Zwischenfazit. Schon bei „Lörrach singt!“ waren Akteure wie Zuhörer extrem gefordert.

Sämtliche Marktplatzkonzerte inklusive Bühnenaufbau erfolgten bei wüstenartigen Temperaturen. Was sicher so manchen Zuhörer vom Konzertbesuch abgehalten habe, erklärt Lorenz. „Die Leute entscheiden sich immer kurzfristiger zum Kartenkauf. Bei fast 40 Grad konnten sich viele nicht mehr aufraffen und sind lieber zu Hause geblieben.“

Warnung vor Hitze-Kollaps

Angst vor einem Hitze-Kollpas habe er aber nicht gehabt. „Unser Team hat so viel Erfahrung. Und es hat alles toll funktioniert.“ Die Security sei extrem umsichtig gewesen, genauso die Sanitäter sowie das Publikum insgesamt, das tatsächlich sehr aufeinander geachtet habe. „Auch die Künstler haben es ja immer wieder von der Bühne aus betont: „Passt auf euch auf. Trinkt genug“.

Bewährt haben sich laut Lorenz die mobilen Trinkbrunnen bei der Bühne, das Wasser, das auch von der Security ausgegeben wurde, der fest installierte Trinkbrunnen auf dem Platz, an dem sich teilweise lange Schlangen bildeten und natürlich die Gastronomieangebote. Zudem hat das Festival eine Regelung außer Kraft gesetzt: Die Zuschauer durften diesmal 0,5 Liter PET-Flaschen aufs Gelände mitbringen. Wasser war extrem nachgefragt.

Insgesamt kamen gut 10.000 Besucher auf den Marktplatz. Spitzenreiter war das fast ausverkaufte Foreigner-Auftaktkonzert. Leony lockte am Samstag 2.300 Fans in die brütend heiße Innenstadt. Die anderen drei Konzerte mit Capital Bra, Giant Rooks und Donots & H-Blockx hatten jeweils rund 1300 Besucher - was hinter den Erwartungen im Vorfeld zurückblieb.

Funke übergesprungen

Die Erwartungen übertroffen habe indes das gesamte Setting, betont der Pressesprecher. Noch nie sei Stimmen so vielfältig gewesen - vom Sound und vom Publikum her: Oldies, 90er Fans, Teenies, Rapper - alle seien auf dem Marktplatz auf ihre Kosten gekommen. „Jeden Abend war ein ganz anderes Publikum da, aber alle haben auf ihre Art ausgelassen gefeiert. So soll es sein“, sagt er begeistert. „Der Funke ist an jedem der Abende übergesprungen. Das Publikum ging ab! Und die Künstler waren gut drauf.“ Tatsächlich war von Star-Allüren keine Spur.

Spannend wird für das Stimmen-Team nun das Konzert mit dem Kammerorchester Basel mit Kantaten von Händel am Mittwoch im Burghof. Hierzu wird der Bundespräsident erwartet. Eine besondere Ehre fürs Festival.