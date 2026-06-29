Stimmenfestival Lörrach: Wie die Marktplatzkonzerte waren

Mit Blitz, Donner und einem Konzertabbruch endeten die fünf Stimmen-Marktplatzkonzerte in Lörrach. Die Bandbreite an Musik und Publikum war enorm. Ein Fazit.
Dass es nun ausgerechnet das letzte der fünf Marktplatzkonzerte mit Donots & H-Blockx traf, bedauerten Stimmen-Team, Künstler und Zuhörer wohl gleichermaßen. Aber: „Sicherheit geht vor. Das war die richtige Entscheidung, das ist halt open-air“, sagt Stimmen-Sprecher Ingmar Lorenz auf Nachfrage. Nach gerade mal drei Songs mussten die Donots am Sonntagabend kurz nach 22 Uhr abbrechen angesichts eines dramatischen Gewitterhimmels mit Blitz und Regen. Enttäuschung, aber auch Verständnis, so die Reaktion größtenteils.