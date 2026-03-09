Stimmen zur Wahl: Wie das Wahlergebnis im Kandertal bewertet wird

Die Landtagswahl am Sonntag hat den Grünen im Land einen knappen Wahlsieg beschert. Unsere Redaktion hat sich in den Ortsverbänden im Kandertal umgehört.
So setzte sich bei den Erststimmen jeweils der CDU-Kandidat Patrick Rapp durch (34,3 Prozent in Kandern und 28,7 Prozent in Malsburg-Marzell). Auffällig war zudem das starke Abschneiden der AfD, besonders in Malsburg-Marzell. Dort erreichte Kandidatin Martina Böswald bei den Erststimmen Platz zwei mit 24,3 Prozent, noch vor Anna Deparnay-Grunenberg (Grüne), die auf 21,5 Prozent kam. Kandern und Malsburg-Marzell gehören dem Wahlkreis Breisgau an.