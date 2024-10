1 Auf die Lahrer Unternehmen, hier das Gewerbegebiet im Westen der Stadt, kommen Mehrbelastungen zu, sollte der Gemeinderat der geplanten Erhöhung der Gewerbesteuer zustimmen. Foto: Bildstein

Vertreter von Handel und Industrie äußern sich kritisch zum Vorhaben der Stadtverwaltung, die Gewerbesteuer zu erhöhen. Aus dem Gemeinderat kommen gemischte Reaktionen.









Lahrer Firmen sollen stärker zur Kasse gebeten werden – durch eine Erhöhung der Gewerbesteuer. Dieses Ansinnen hat die Stadt am Freitagmittag, wie berichtet, öffentlich gemacht. Unsere Redaktion hat sich umgehört, was diejenigen davon halten, die es am meisten angeht. Und die, die am Ende entscheiden.