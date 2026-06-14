Stimmen zur Relegation: „Gerechtes Ergebnis“ – FC Holzhausens Traum vom Aufstieg lebt

Nach dem 1:1 zwischen dem SC Lahr und dem FC Holzhausen ist klar: Die Entscheidung über den Oberliga-Aufstieg fällt erst im Rückspiel – es droht eine Hitzeschlacht.
Es wehte ein Hauch von WM-Feeling durchs Stadion an der Dammenmühle in Lahr. Zuerst lief mit dem Badnerlied so etwas wie eine Hymne, zudem wurde das Spiel mit gut fünfminütiger Verzögerung angepfiffen. Das war es dann jedoch mit den Gemeinsamkeiten zwischen dem hochkommerziellen FIFA-Turnier in Nordamerika und der Relegation um den Aufstieg in die Oberliga zwischen dem FC Holzhausen und dem SC Lahr. Abgesehen von einer Trinkpause zur Mitte jeder Halbzeit, die jedoch nur den hohen Temperaturen geschuldet war und nicht für Werbungszwecken genutzt wurde.