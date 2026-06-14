Stimmen zur Relegation: „Gerechtes Ergebnis“ – FC Holzhausens Traum vom Aufstieg lebt

Nach dem 1:1 zwischen dem SC Lahr und dem FC Holzhausen ist klar: Die Entscheidung über den Oberliga-Aufstieg fällt erst im Rückspiel – es droht eine Hitzeschlacht.

Es wehte ein Hauch von WM-Feeling durchs Stadion an der Dammenmühle in Lahr. Zuerst lief mit dem Badnerlied so etwas wie eine Hymne, zudem wurde das Spiel mit gut fünfminütiger Verzögerung angepfiffen. Das war es dann jedoch mit den Gemeinsamkeiten zwischen dem hochkommerziellen FIFA-Turnier in Nordamerika und der Relegation um den Aufstieg in die Oberliga zwischen dem FC Holzhausen und dem SC Lahr. Abgesehen von einer Trinkpause zur Mitte jeder Halbzeit, die jedoch nur den hohen Temperaturen geschuldet war und nicht für Werbungszwecken genutzt wurde.

Und fernab des bezahlten Profifußballs fehlte logischerweise auch der Videoschiedsrichter, den sich im Verlauf der Partie wohl beide Teams einmal bei einer strittigen Szene im Strafraum gewünscht hätten. Kurz vor der Pause bekam der Lahrer Jamie Stopp einen Ball aus kurzer Distanz an die Hand.

Eine aktive Bewegung jedoch war nicht zu erkennen, der Regionalliga-erfahrene Schiedsrichter aus Nordbaden entschied auf Weiterspielen und lag damit wohl richtig. Genauso entschied er zehn Minuten vor dem Ende, als FCH-Kapitän Nils Schuon einen Schuss an den angelegten Arm bekam. Auch hier lag der Unparteiische, der die Partie zu jeder Zeit im Griff hatte, wohl richtig. Zum Thema wurden diese beiden Szenen nach dem Spiel nicht mehr.

Blitzanalyse des Spiels zwischen Trainer und Kapitän

Stattdessen dürften beide Seiten nach dem 1:1-Unentschieden mit ihren Gedanken schon am kommenden Sonntag gewesen sein, wenn es in Holzhausen um alles geht. FCH-Trainer Daniel Seemann jedenfalls versammelte seine Mannschaft wenige Minuten nach Abpfiff im Kreis zur Ansprache. Danach gab es noch ein kurzes Gespräch mit seinem Kapitän Schuon.

„Ich glaube, es ist ein gerechtes Unentschieden, wenn man die 90 Minuten betrachtet“, sagte Seemann anschließend und sprach von mehreren Phasen im Spiel. Mal hatte seine Elf mehr vom Spiel, mal der Gegner. Eine Aussage, die sich mit den Beobachtungen von der Tribüne deckt – und auch Schuon sprach von einem „gerechten Ergebnis“. Den besseren Start in die Partie erwischten dabei die Gastgeber.

Holzhausen wirkt zu Beginn nervös

Holzhausen tat sich schwer und wirkte nervös. Torwart Julian Hauser klärte knapp außerhalb des Strafraums und trat dabei fast über den Ball, im Mittelfeld störten sich Jonas Kurz und Carlos Konz gegenseitig. Szenen, die ohne Folge blieben und die Seemann nach dem Spiel nicht überbewerten wollte: „Jedes Spiel, in dem es um etwas geht, in dem Du auswärts spielst – da ist es völlig normal, dass Du auch mal 20, 25 Minuten nervös bist.“ Und: „Die Jungs können das aushalten, das ist eine große Qualität von ihnen, dass sie solche Phasen überstehen können.“

Tim Steinhilber mit der ersten Chance zur Führung

Und in der Tat: Nach etwa einer halben Stunde kamen die Gäste besser ins Spiel, Tim Steinhilber stand in der 41. Minute nach schönem Steckpass plötzlich im Strafraum frei und traf mit der ersten wirklichen Chance des Spiels zum 1:0. Der Jubel darüber war entsprechend groß, die gesamte FCH-Bank war auf dem Feld, der abfallende Druck war auch aus der Ferne spürbar.

Kein Team wirft alles nach vorne

Eben jener Druck angesichts des möglichen Oberliga-Aufstiegs dürfte auch der Grund dafür gewesen sein, warum beide Mannschaften in Durchgang zwei auf einen Sturmlauf verzichteten. Holzhausen lag in Führung und musste nicht, der SC Lahr wollte nicht in einen Konter laufen und möglicherweise das vorentscheidende zweite Gegentor kassieren. Dabei wäre den Hausherren fast der perfekte Start in Durchgang zwei gelungen: Schon in der 48. Minute hätte es 1:1 stehen können, ja fast müssen. Nach einem Querschläger von Innenverteidiger Julio Leitao Gourgel kam Moritz Bandle fünf Meter vor dem Tor frei zum Kopfball – und setzte diesen drüber.

Kein Sturmlauf – aber SC Lahr trifft zum Ausgleich

Danach war bei sommerlichen Temperaturen viel Leerlauf. Holzhausen hatte die körperliche Übermacht, streute jedoch die ein oder andere Ungenauigkeit ein, der SC Lahr blieb dadurch im Spiel. So kam es in der 75. Minute, wie es kommen musste. Einen weiten Einwurf klärten die Gäste unzureichend in die Füße von Jannis Kalt. Der Joker traf im Fallen sehenswert in den Winkel, Hauser war machtlos.

„Weiß nicht, was ich heute damit anfangen soll“

Weil in der Relegation eben kein VAR im Einsatz ist, blieb es am Ende bei dem leistungsgerechten Ergebnis, das Seemann auch nicht verwunderte. „Mir war eigentlich klar, dass die Relegation nicht im ersten Spiel entschieden wird, und ich weiß auch gar nicht, was ich damit heute anfangen soll“, sagte der Holzhausener Trainer, der mit dem Ergebnis gut leben konnte.

Am kommenden Sonntag geht es – bei vermutlich noch höheren Temperaturen als am Samstag in Lahr – im entscheidenden Rückspiel bei Null los. Holzhausens Vorteil: Man spart sich die Anfahrt. Und dass das durchaus ein Plus sein kann, bekräftigte Nils Schuon. „Eineinhalb Stunden mit dem Bus: Geht eigentlich, aber halt eine schöne Strecke durch den Schwarzwald.“ Unglücklich darüber, dass ihm und seinen Kollegen diese Anfahrt am kommenden Wochenende erspart bleibt, wirkte er nicht.

Die Statistik und Torschützen

FC Holzhausen: Hauser - Leitao Gourgel, Müller (74. Zogu), Huss, Steinhilber, Kurz (58. Skoda), Konz, Vladan Djermanovic (74. Vogt), Haug (58. Haug), Schuon, Jovan Djermanovic (87.Czerwonka).

Tore: 0:1 Steinhilger (41.), 1:1 Kalt (75.)