Stimmen zum VfB-Sieg in Wolfsburg: „Von hinten bis vorne war das eine sehr gute Leistung“

Nach dem 3:0 des VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg eine reife Leistung gezeigt und ungefährdet mit 3:0 (1:0) gewonnen. Die Tore für die Schwaben erzielten Tiago Tomas (35. Minute), Maximilian Mittelstädt (55.) und Angelo Stiller (80.). Mit dem Sieg hat der VfB nun 15 Punkte auf dem Konto und schiebt sich zwischenzeitlich auf Rang drei.