Am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist der VfB Stuttgart beim 1. FC Heidenheimer angetreten. Nach einem schwierigen Spiel freuten sich Weiß-Roten über einen 3:1-Sieg, bei dem Maximilian Mittelstädt, Enzo Millot und Nick Woltemade per Elfmeter herausgeschossen haben. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir haben mit einer Mannschaft gerechnet, die uns mit allen Mitteln versucht, das Leben schwer zu machen. Das war vom Beginn an zu sehen, es war der Fight, der erwartet wurde. Wir haben den Fight angenommen. Es war enorm wichtig, noch vor der Pause das 2:1 zu machen, das hat uns enorm geholfen. In der zweiten Hälfte haben wir zu viele Standards und eine große Chance der Heidenheimer zugelassen. Alex Nübel hält uns da im Spiel, das 3:1 war dann die Entscheidung. Der Sieg geht in Ordnung, es war ein Big Point. Wir sind sehr, sehr froh.“

FCH-Trainer Frank Schmidt: „Die Anfangsphase war zerfahren, Für uns war wichtig, wieder emotionaler und entschlossener zu spielen. Das haben wir gemacht, aber der VfB hat effektiv seine Chancen genutzt. Das 1:2 war denkbar ungünstig für uns. In der Phase, in der wir in der zweiten Hälfte Druck machen, kommt es zur Elfmetersituation. Ich habe da nicht viel gesehen, aber es hat wohl gereicht, um Elfmeter zu geben. Der VfB hat nicht unverdient gewonnen, aber wir hätten auch das 2:2 machen können. Die Art und Weise, damit können wir leben heute. Aber die Punkte werden nicht mit der Weihnachtspost verschickt.“

Ermedin Demirovic: „Die Einstellung war heute entscheidend. Hier wird ekliger Fußball gespielt, es war wichtig, kühlen Kopf zu bewahren und effizient zu sein. Am Schluss haben wir es erwachsen runtergespielt. Es macht Spaß, mir Nick zusammenzuspielen, wir harmonieren gut. Nick hat den Elfmeter überragend reingemacht, das Tor hat er sich verdient. Nach diesem Sieg können wir die Halbserie am kommenden Samstag richtig gut abschließen. Das Spiel gegen den FC St. Pauli wird noch mal richtig wichtig.“

Nick Woltemade: „Das waren sehr wichtige drei Punkte. Gerade in Heidenheim ist es immer sehr unangenehm zu spielen, wir haben das gut angenommen – und ich freue mich, dass ich den Elfmeterfluch des VfB beenden konnte. Es zahlt sich derzeit aus, dass ich immer dran geblieben bin, die Trainer haben auch viel individuell mit mir gearbeitet. Ich konnte mich heute belohnen, das freut mich sehr. “

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Das war insgesamt ein schöner Sonntag. Es ist der dritte Advent, wir spielen im Pokal nicht in Leverkusen. Wir haben ein erwartet unangenehmes Spiel gewonnen – und wir haben den Elfmeterfluch besiegt. Der Erfolg war aus mehreren Aspekten wichtig: Wir wollten das Derby gewinnen, unsere Bilanz in Heidenheim aufbessern und den Anschluss ans obere Tabellendrittel festigen. Beide Mannschaften hatten zuletzt eine hohe Belastung, das hat man auch gesehen. Wir haben es aber konzentrierter gemacht, deshalb haben wir verdient gewonnen.“