Stimmen zum erneuten Heimsieg: TSG Balingen ringt Normannia Gmünd nieder – ein wenig wie im Jahr 2012

1 Halim Eroglu (am Ball) und Tobias Rössler lieferten sich viele Zweikämpfe. Beim Tor zum 2:1 hatten beide „ihre Aktien“. Die TSG Balingen feierte daher den nächsten Sieg. Foto: Kara

Nach dem Abpfiff der dramatischen Partie zwischen der TSG Balingen und Normannia Gmünd äußerten sich Denis Klose und Pedro Almeida Morais. Bitter war das 1:2 für den Coach der Gäste.









Im Vorfeld hatte die TSG Balingen auf ihrem Instagram-Kanal auf die letzte Heimbegegnung gegen Normannia Gmünd zurückgeblickt. Im April 2012 war es Fabian Fecker, heutiger Co-Trainer, der spät zum entscheidenden 3:2 traf. Am Samstag fiel die Entscheidung sogar erst in der Nachspielzeit und Halim Eroglu war der Matchwinner. Was beide Tore eint, ist euphorischer Jubel.