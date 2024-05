16 Riesenjubel bei Kickers-Coach Mustafa Ünal Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers haben durch den 1:0-Heimsieg gegen den SGV Freiberg den Drittliga-Aufstieg am letzten Spieltag in den eigenen Beinen. Wir haben die Stimmen der Beteiligten.









Stuttgarter Kickers oder VfB Stuttgart II. Eines der beiden Teams wird am letzten Spieltag am 18. Mai (14 Uhr) in die dritte Liga aufsteigen. „Das zeigt wie stark der Stuttgarter Fußball ist“, sagt Kickers-Sportdirektor Marc Stein. Wir haben noch mehr Stimmen nach dem 1:0 der Blauen gegen den SGV Freiberg.