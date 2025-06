Das Southside Festival in Neuhausen ob Eck startet am Freitagnachmittag mit Provokation und Emotion.

Nach der Schlammschlacht im vergangenen Jahr wartete auf die rund 65 000 Festivalbesucher im Take-off-Gewerbepark gleich zum Auftakt das Kontraprogramm: Nach der Anreise am Donnerstag mit Sonne satt und hohen Temperaturen ging es am Freitag heiß weiter. Die Festivalgänger hatten mit kühlen Getränken und Kopfbedeckungen vorgesorgt.

Energie sparen war aber trotz der sengenden Hitze keinesfalls angesagt. Am frühen Nachmittag standen sie pünktlich zum „richtigen“ Festivalstart in den Startlöchern, um sich auf dem rund 88 000 Quadratmeter großen Gelände gute Plätze vor den vier Bühnen zu sichern.

Provokante und emotionale Auftritte beim Southside Festival

Etwa für den Auftritt von Skandalnudel Ikkimel, die mit ihren provokanten Texten über Sex und Drogen polarisiert, und deren Bühnenshow es meist in sich hat. Auch beim Southside: Auf einer riesigen grünen Hundefigur reitend, wurde die Berlinerin auf die Bühne geführt - von Hundemasken tragenden Männern. Ikkimel bewies, dass sie macht, was sie will – auch oder gerade dann, wenn sich jemand dran stört. Und die Menge feierte es und kam der Aufforderung nach Moshpits nach.Frech, jung, feierwütig und ohne Blatt vor dem Mund: So präsentierten „Blond“ ihren Indie-Pop am Nachmittag auf der Blue Stage. Emotional wurde es mit Singer-Songwriter Tom Odell. Songs wie „Another Love“ gingen direkt unter die Haut und ließen manchen Zuhörer eine Träne verdrücken.So weit, so gut: Doch am Abend geht es erst richtig los, wenn auch teilweise ungewöhnlich.

So ist Satiriker Jan Böhmermann mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld wohl nicht, was man unbedingt auf dem „Southside“ erwarten würde. Ob das Konzept aus Big-Band-Sound, Parodie und Satire aufgeht, wird sich zeigen. Garantiert bejubelt wird sicherlich der Auftritt des Mannes, der der Generation Z seine besondere Stimme leiht: Künstler Berq. Und viele Musikfans dürften auf Nina Chuba hinfiebern. Stimme und Stimmung: Sie hat beides. Seit Sommer 2022 dank „Wildberry Lillet“ nicht mehr aus den Charts wegzudenken, spricht sie mit Songs wie „Unsicher“ ganzen Generationen aus der Seele.

Die Nacht gehört dann den Helden derer, die sich schon als Kinder rebellisch gefühlt haben: Green Day, deren Punkrock-Songs wie „American Idiot“ und „Basket Case“ auch nach mehr als 20 Jahren nicht alt geworden sind. Stillstehen und nicht mitsingen? Das dürfte quasi unmöglich sein.

Das erwartet die Southside-Besucher

Wer sich danach ausgepowert fühlt, der muss sich noch einmal zusammenreißen. Die Spaß-Musiker von SDP („Mama hat gesagt“) fordern sicher noch einmal volle Energie. Nach diesem intensiven Auftakt erwartet die Fans in den kommenden Tagen zum einen noch größere Hitze – am Sonntag wird mit mehr als 30 Grad gerechnet – zum anderen noch einige musikalische Leckerbissen verschiedener Genres.Am Samstag geht es unter anderem mit Biffy Clyro, Rise Against, Annenmaykantereit und Alligatoah weiter. Das Finale am Sonntag bestreiten Electric Callboy, Apache 207 und The Prodigy.