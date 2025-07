Mit dem Auftritt von Faithless ist das Stimmen-Festival 2025 am Sonntagabend zu Ende gegangen. Der Veranstalter zieht ein positives Fazit und kündigt bereits den Festivalzeitraum sowie ein Marktplatzkonzert für das kommende Jahr an.

Mit zehn Konzerten, für die Eintritt verlangt wurde, und insgesamt 16 Veranstaltungen war das Festival dieses Jahr deutlich kompakter als in den Vorjahren. Erstmals fanden die Konzerte zudem ausschließlich in Lörrach statt. Mit dennoch annähernd 17 000 Besuchern fällt die Bilanz der Ausgabe 2025 ausgesprochen positiv aus, heißt es in einer Mitteilung. Gut 15 000 Musikfans besuchten die fünf Marktplatzkonzerte von James Bay, ZAZ, den Beach Boys, BAP und Faithless.

Vielfältige Formate

Eröffnet wurde das Festival mit dem Auftritt von Voodoo Jürgens. Der Wiener Liedermacher zog das Publikum im Burghof Lörrach vom ersten Takt an in seinen Bann, heißt es. Eine ebenso fesselnde Wirkung entfaltete der Mottenchor Lörrach, der gemeinsam mit dem asambura ensemble und unter Beteiligung des Lörracher Kinder- und Jugendchors ein Programm rund um Mozarts Requiem auf die Bühne brachte.

Als neuer Spielort war das Stimmen-Festival dieses Jahr erstmals in der Lörracher Christuskirche zu Gast. Kooperationen wurden im Rahmen des Stimmen-Festivals 2025 mit dem Theater Tempus fugit und der Kulturvilla Nellie Nashorn umgesetzt: Auf dem Gelände des Flachsländer Hofs trat Coco Dièze auf. Bei Zukunfts-Stimmen gehörte die Theaterbühne ganz den Kindern und Jugendlichen, die spielerisch darlegten, wie sie die Welt sehen – verbunden mit dem Appell an die Erwachsenen, den Stimmen der Jugend Gehör zu schenken. Ein Programm der Extraklasse bot die irische Singer-Songwriterin Wallis Bird im Burghof Lörrach. In „Visions of Venus“ brachte sie gemeinsam mit der klassischen Band Spark von Frauen komponierte Songs der vergangenen rund 1000 Jahre auf die Bühne.

Die Marktplatz-Konzerte

Mit der Übersetzung des Burghof-Podcasts „Litfass“ in den Stimmen-Kontext wurden in Gesprächen mit Sascia Bailer, Oliver Scheytt sowie mit Joscha Denzel Themen zur Kulturpolitik beleuchtet – live und vor Publikum.

Die Punkrock-Combo Donots tritt 2026 auf dem Lörracher Marktplatz auf. Foto: Danny Koetter

Die Marktplatzkonzerte boten musikalische Abwechslung sowie große Namen. James Bay (Support: Dominik Büchele) verzauberte sein Publikum mit einer ebenso feinfühligen wie mitreißenden Performance, ZAZ (Support: Teresa Bergman) feierte mit den Besuchern auf dem beinahe voll besetzten Marktplatz eine großartige Party und mit den Beach Boys (Support: The Great Leslie) gab es eine der legendärsten Formationen der Welt im Herzen der Lörracher Innenstadt zu sehen und zu hören. Bei BAP wurden bei den mehr als 5000 Zuschauern Erinnerungen wach und Faithless (Support: La Poison) boten zum Abschluss des Festivals einen Auftritt der Superlative.

Erstes Konzert für 2026

Mit dem Ende des Stimmen-Festivals 2025 startet dieses Mal in gewisser Weise bereits die Ausgabe 2026. Denn am Montag, 21. Juli, begann um 11 Uhr der Vorverkauf für das Marktplatzkonzert der Donots am Sonntag, 28. Juni 2026. Wenn es um Punkrock mit Haltung, Hitfaktor und Herz geht, kommt man laut Ankündigung an den Donots nicht vorbei. Die Musiker ergänzen ihren Auftritt bei der Festival-Ausgabe 2026 um Unplugged-Songs von ihrem im September erscheinenden Akustik-Album „Schwert aus Holz“.

Das Stimmen-Festival beginnt im Jahr 2026 am 18. Juni und endet am 12. Juli. Die Marktplatzkonzerte finden vom 24. bis zum 28. Juni statt. Auch der Termin für „Lörrach singt!“ steht mit dem Samstag, 20. Juni, bereits fest.