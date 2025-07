Die britische Band Faithless setzte am Sonntagabend auf dem Marktplatz den Schlussakkord des diesjährigen Stimmen-Festivals. Mit knapp 2000 Fans blieb die Menge überschaubar.

Dazu passte das Wetter, das sich anders als an den vier vorherigen Marktplatzabenden launisch zeigte. Viele Besucher schlüpften in ihre Regencapes.

Zehn Minuten, bevor Faithless mit einer Coverversion von „Yeke Yeke“ von Mory Kanté eröffnen, verschwinden die Zuschauer am Bühnenrand in grauem Gewaber: Die Nebelmaschinen geben Vollgas, damit die Lichtshow an den Aerosolpartikeln ihre volle Wirkung entfalten kann. Wenig später werden über dem Publikum mächtige grüne Lasergitter aufgespannt, dreidimensionale Geflechte ausgeklappt und gleißende Lichtsterne mit Stroboskopeffekten gekoppelt. Der Marktplatz mutiert zum Dancefloor.

Wiedersehen bei Stimmen

Das war 2015 ähnlich, als Faithless schon einmal beim Stimmen-Festival auftraten. Ayalah Deborah Bentovim alias „Sister Bliss“ erinnert sich daran und findet es „so schön, wieder hier zu sein“. Die Soundarchitektin steht an ihrer Schaltzentrale aus diversen Keyboards und betont, welch wichtigen Anteil die deutsche Fanbase am Banderfolg hatte.

Freilich hat sich durch den Tod von Frontmann und Gründungsmitglied Maxi Jazz im Jahr 2022 viel verändert. Wie tragend seine Rolle war, unterstreicht die Band selbst, denn auf den LED-Panels im Hintergrund taucht immer wieder sein Gesicht auf, während seine Stimme aus dem Off tönt. Zu viel Pathos? Geschmackssache.

Inzwischen übernehmen vor allem Nathan Ball und Amelia Fox die Vocals. Die eigenwillige Präsenz von Maxi Jazz bleibt zwar unerreicht, doch das Fundament des Konzerts steht: Das Publikum tanzt während des eineinhalbstündigen Sets begeistert mit, viele sind sogar jünger als der Song „Insomnia“, der als Herzstück der Show ungebrochene Wirkung entfaltet. Die nervöse Hymne aller Nachtschwärmer erschien 1995 als zweite Single der Band und zählt bis heute zu den angesagtesten Clubnummern.

Elektronische Klänge

Auch andere bekannte Stücke fehlen zur Freude des Publikums nicht – allen voran „God Is a DJ“, dessen treibende Beats und eindringliche Botschaften die Sound-DNA von Faithless verkörpern. Gefeierte Klassiker wie „Salva Mea“ oder „We Come 1“ sind ebenso dabei wie sphärische, nachdenklichere Songs à la „Crazy English Summer“ oder „Music Matters“ plus Covernummern wie „Plastic Dreams“.

Getragen wird das Ganze von der energiegeladenen Verbindung aus elektronischen Beats, markanten Synthesizern und der klassisch besetzten Live-Band, die durchaus Anleihen beim Progressive Rock nimmt. So entstehen vielschichtige Soundtexturen, die im Zusammenspiel mit der Lichtshow geradezu cineastische Qualitäten erreichen.

Erfrischender Support

Als Vorgruppe hinterließ die französische Band La Poison um Sängerin „Moon“ Eindruck: Mit ihrer Mischung aus Electro, Rock und Glam versprühte das bunt geschminkte und verkleidete Trio eine ebenso ironische wie energiegeladene Vintage-Coolness. Trotz des kurzen Auftritts bereicherte die Gruppe den Abend.