Stimmen-Festival ist eröffnet: So war es bei Dobet Gnahoré im Burghof

Die Sängerin und Perkussionistin fegte in Lörrach wie ein Schnellzug über die Bühne, tanzend und springend auf dem athletischen Niveau einer Weltmeisterin.
Wer am Donnerstagabend im Burghof bei der Eröffnung des Stimmen-Festivals war, konnte sich schon einmal musikalisch auf das bevorstehende WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste am Samstag einstimmen. DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger hat die ivorischen Spieler gerade als „D-Züge“ gelobt, was offenbar auch für die musikalische Sparte gilt. Die Sängerin und Perkussionistin Dobet Gnahoré fegte wie ein Schnellzug über die Bühne, tanzend und springend auf dem athletischen Niveau einer Weltmeisterin. Nachdem die regulären 90 Konzertminuten gespielt waren, klatschte das begeisterte Publikum mit Nachdruck eine Verlängerung herbei.