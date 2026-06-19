Stimmen-Festival ist eröffnet: So war es bei Dobet Gnahoré im Burghof

Die Sängerin und Perkussionistin fegte in Lörrach wie ein Schnellzug über die Bühne, tanzend und springend auf dem athletischen Niveau einer Weltmeisterin.

Wer am Donnerstagabend im Burghof bei der Eröffnung des Stimmen-Festivals war, konnte sich schon einmal musikalisch auf das bevorstehende WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste am Samstag einstimmen. DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger hat die ivorischen Spieler gerade als „D-Züge“ gelobt, was offenbar auch für die musikalische Sparte gilt. Die Sängerin und Perkussionistin Dobet Gnahoré fegte wie ein Schnellzug über die Bühne, tanzend und springend auf dem athletischen Niveau einer Weltmeisterin. Nachdem die regulären 90 Konzertminuten gespielt waren, klatschte das begeisterte Publikum mit Nachdruck eine Verlängerung herbei.

Unsere Empfehlung für Sie Eröffnung Stimmen-Festival Lörrach genießt den ersten Konzert-Abend bei „Stimmen“ Mit einem ersten musikalischen Höhepunkt startet das Stimmen-Festival am Donnerstagabend. Davor treffen sich die Lörracher bei der Eröffnung im Burghof. Rund 300 Besucher, viele in farbenfrohen Sommerkleidern, erlebten einen Abend, der wie ein Konzentrat des gesamten Festivals wirkte. Zuvor hatte Festivalleiter Timo Sadovnik in seiner Ansprache betont: „Stimmen feiert die Kraft, Vielfalt und Schönheit der Stimme und ist auch ein Forum für gesellschaftspolitische Stimmen.“ Genau diese Symbiose verkörpert Gnahoré. Im Style einer Queen betrat die 44-Jährige die Bühne – als stolze „panafrikanische Frau“, die sich für den gesamten Kontinent, das Empowerment von Frauen und soziale Gerechtigkeit einsetzt.

Vielfalt der Rhythmusinstrumente

Dass Gnahoré als Tochter des Meister-Perkussionisten Boni Gnahoré in der traditionsreichen ivorischen Kulturorganisation Ki-Yi M’Bock ausgebildet wurde, durchdringt jede Faser ihres Auftritts. Ihr Können brachte ihr 2010 – an der Seite von India.Arie – einen Grammy ein. Musikalisch zieht die in Frankreich lebende, aber eng mit der Szene Abidjans verbundene Künstlerin keine Grenzen. Neben pulsierendem Afropop fließen Reggae-Einflüsse und Funk-Anklänge in den Sound ein, den ihre Band mit messerscharfer Präzision abliefert: Julien Pestre an der Gitarre, Louis Haessler am Bass und Drummer Mike Dibo, den sie liebevoll ihren „Bruder“ nennt.

Künstlerin mit vielsprachigem Repertoire

Faszinierend ist die Vielfalt der Rhythmusinstrumente. Virtuos bearbeitete Gnahoré die Congas oder bediente sich von dem kleinen Tisch, der ein ganzes Sammelsurium an Klangwerkzeugen barg: Ein Regenmacher kam ebenso zum Einsatz wie ein Kayamb (eine traditionelle Floßrassel), eine Sprechtrommel oder die Shékere – jene getrocknete Kalebasse, die von einem mit kleinen Perlen bespannten Netz umhüllt ist. Letztere drückte sie auch einem kleinen Jungen aus dem Publikum in die Hand, den sie auf die Bühne geholt hatte und der dort erstaunlich souverän den Rhythmus hielt. Gnahorés wandelbare, mal sanfte, mal gewaltige Stimme trug das immer wieder mitsingende Publikum durch ein vielsprachiges Repertoire (darunter Bété und Französisch).

Bereits im Jahr 2013 ist sie bei „Stimmen“ aufgetreten

Neben bekannten Stücken wie „Lobé“ und „Afrika“ aus dem Album „Miziki“ sowie Songs ihres von der ivorischen Jugend inspirierten aktuellen Werks „Zouzou“ präsentierte sie das erst drei Wochen alte Stück „Mon Village“, eine musikalische Erinnerung an Kindheitstage auf dem Land. Winziger Wermutstropfen: Ein paar zusätzliche moderierende Ansagen hätten der inhaltlichen Orientierung gutgetan.

Der magischen Wirkung tat dies indes keinen Abbruch. Eine treue Stimmen-Besucherin erinnerte sich an Gnahorés bewegenden Auftritt mit „Acoustic Africa“ im Jahr 2013 im Rosenfelspark – und auch diesmal hielt es am Ende niemanden mehr auf den Sitzen. Die Bewertungen nach dem Konzert reichten von „Das war toll“ bis hin zu „Einfach klasse“.