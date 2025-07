Auch in der schlankeren Ausführung findet das Stimmen-Festival sein Publikum. Allen programmatischen Einschnitten zum Trotz waren die bisherigen Veranstaltungen insgesamt gut besucht, und die Resonanz des Publikums auf die Qualität der Ensembles war ausgesprochen positiv.

Marina Minnich (2. v. r.) besuchte das Konzert gemeinsam mit Freunden aus Lörrach. Foto: Konrad

Will sagen: Diese „Stimmen“-Variante mag nicht ganz das gewohnte Volumen mitbringen – aber ein „Stimmchen“-Festival ist es deshalb gewiss nicht.

Lesen Sie auch

Nun also der Auftakt auf dem Alten Marktplatz mit James Bay und Dominik Büchele als Support. Rund 1300 Besucher freuten sich auf den Konzertabend. „Mit ’Hold Back The River’ schuf James Bay 2014 einen modernen Klassiker, der ihm Grammy-Nominierungen und internationalen Erfolg einbrachte. Seine Präsenz führte ihn auf die größten Bühnen der Welt. Mit seinem aktuellen Album ’Changes All The Time’ begeisterte er Kritiker und Fans gleichermaßen“, schreibt das Stimmen-Festival in seiner Ankündigung.

Marina Minnich konnte das vor dem Konzert bestätigen. Gemeinsam mit Freunden aus Lörrach sicherte sie sich um kurz nach 19 Uhr einen Platz direkt vor der Bühne. Zum ersten Mal erlebt hat sie Bay übrigens als Support von Ed Sheeran in Karlsruhe. Ihr Urteil: „Ich fand James Bay besser!“