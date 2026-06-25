Stimmen-Festival in Lörrach: Foreigner beschwören die Kraft des Rock ’n’ Roll

Der Auftakt der Marktplatzkonzerte im Rahmen des Stimmen-Festivals geriet am Mittwoch zu einer Hommage an den Rock ’n’ Roll: Schon die Vorband „Double Crush Syndrome“ gab lautstark und energiegeladen Vollgas auf der Bühne. Und so war die Stimmung bereits am Kochen, als sich schließlich die sechs Vollblut-Musiker von Foreigner den rund 4500 Fans präsentierten. Der außergewöhnlich warme Sommerabend tat dazu das Übrige.

Vorband bringt das Publikum auf Temperatur „Glaubt ihr an den Rock ’n’ Roll?“, rief Andy Brings, Frontmann der Vorgruppe, in die Menge. Selbstverständlich glaubten die Konzertbesucher daran. Schließlich waren sie zur 50th Anniversary-Tour einer der erfolgreichsten Classic-Rock-Bands gekommen, die ihre Hochzeit in den 1970er- und 1980er-Jahren hatte. Mit ihrer Tour feiern Foreigner nun ein halbes Jahrhundert Rockgeschichte.

Die deutsche Punkrock-/Heavy-Metal-Band „Double Crush Syndrome” jedenfalls würde für Rock ’n’ Roll sogar sterben. So impliziert es nicht nur der Titel eines Songs, sondern gleich eines ganzen Albums. Publikum und Vorband skandierten den Refrain gemeinsam. Die Chemie stimmte, das wurde am Abend schnell klar. Und so musste der Frontmann nicht lange nach einem Besucher suchen, der ihn auf die Schulter nahm. „Ich wiege 62 Kilo“, ließ er die Interessenten wissen. Am Ende zog Brings sogar in Erwägung, nach Lörrach zu ziehen – wenn er es sich doch nur leisten könnte.

Foreigner haben ihr Publikum sofort im Griff

Noch ein wenig lauter wurde der Jubel, als nach einer kurzen Umbauphase Foreigner die Bühne betrat. Schon mit den ersten Takten war der Funke übergesprungen. Die Musiker und ihr Publikum steckten sich mit ihrer guten Stimmung förmlich gegenseitig an. Ausdrucksstark, voller Leidenschaft, Dynamik und Spielfreude kam nicht nur die Musik daher, sondern auch die Show. Die Musiker ließen kaum einen Quadratmeter der Bühne unberührt, unterhielten nebenbei mit energischen Moves, stilechtem Headbanging und kraftvollen Sprüngen.

Die Vorband Double Crush Syndrome heizte dem Publikum ein. Foto: Alexandra Günzschel

Auf den ersten Top-Hit mussten die Fans dabei nicht lange warten. „Cold as Ice“ kam bereits an dritter Stelle an einem Abend, an dem sich vermutlich viele Konzertbesucher auf dem übervollen Marktplatz sogar etwas Eis gewünscht hätten. Aber auch bei „Waiting for a Girl like you“ tobte die Menge vor Begeisterung. Ein kurzes „Hey!“ von Frontmann Luis Maldonado reichte vollkommen aus, um erneut frenetischen Applaus aufbrausen zu lassen.

Ruhige Zwischentöne und kraftvoller Rock

Schließlich begab sich Foreigner mit dem Klassiker „Bridge over troubeld Water“ von Simon & Garfunkel auf Abwege. Eine Idee des Bassisten Jeff Pilson, die im Zuge der Jubiläumstour entstand, wie Maldonado erklärte. Mit dem leisen und nachdenklichen Song wollen die Musiker dem Lärm der Welt etwas entgegensetzen und außerdem daran erinnern, dass „wir alle aufeinander achtgeben müssen“. Die ruhige Nummer bot einen interessanten Kontrapunkt zwischen den überwiegend kraftvollen und rockigen Songs.

Bei „Urgent“ schließlich wagte sich auch Michael Bluestein mit einem Umhänge-Keyboard weiter nach vorn, um dort mit dem Publikum zu interagieren. Der Klang seines Instruments erinnerte dabei an die erfolgreichen Anfangsjahre von Foreigner. Die grandiose Band wusste auch immer wieder mit instrumentalen Solo-Passagen zu überzeugen.

Als mit „Juke Box Hero“ ein weiterer Hit erklang, ging die Sonne allmählich unter und die Lightshow kam nach und nach immer besser zur Geltung. „People need more Rock ’n’ Roll“, konstatierte auch der Foreigner-Frontmann unter Jubelrufen. Drei Zugaben gaben die Musiker am Ende. Mit ihrem großen Hit „I wanna know what love is“ stellten sie eindrücklich unter Beweis, dass sie auch Balladen können. Dazu gab es eine beeindruckende Lichtshow mit einem Meer an weißen Punkten, das sich an den Häuserfassaden im Hintergrund entlang bewegte. Der Jubel erreichte einen neuen Höchststand, wofür sich der Sänger herzlich bedankte. „Hot Blooded“ ging das erste Marktplatz-Konzert in diesem Jahr zu Ende.