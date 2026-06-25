Stimmen-Festival in Lörrach: Foreigner beschwören die Kraft des Rock ’n’ Roll

Die Band eröffnete die Marktplatzkonzerte des Stimmen-Festivals mit einen Feuerwerk ihrer größten Hits.
Der Auftakt der Marktplatzkonzerte im Rahmen des Stimmen-Festivals geriet am Mittwoch zu einer Hommage an den Rock ’n’ Roll: Schon die Vorband „Double Crush Syndrome“ gab lautstark und energiegeladen Vollgas auf der Bühne. Und so war die Stimmung bereits am Kochen, als sich schließlich die sechs Vollblut-Musiker von Foreigner den rund 4500 Fans präsentierten. Der außergewöhnlich warme Sommerabend tat dazu das Übrige.