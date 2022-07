1 Mit Magnitude 4,1 soll das Erdbeben am Samstagmittag das stärkste in Deutschland seit acht Jahren gewesen sein. (Symbolbild) Foto: klee048/Shutterstock

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen hat am Samstagmittag im Zollernalbkreis die Erde gebebt. Auch in Horb und Umgebung war das Erdbeben deutlich spürbar. Es gab ein grollendes Geräusch, begleitet von Vibrationen.















Horb/Hechingen - Ein Beben am Himberg bei Jungingen am Donnerstag war nur ein schwächerer Vorbote gewesen: Um 13.47 Uhr entlud sich am Samstag zwischen Weilheim (Hechingen) und Wessingen (Bisingen) tektonische Spannung in der Erdkruste.

Das Landesamt für Geologie in Freiburg meldete eine lokale Magnitude von 4,1 auf der Richter-Skala. Das stuft dieses jüngste in einer ganzen Reihe von Erdbeben in diesem Jahr im Zollernalbkreis als "mäßig stark" ein.

Das Epizentrum des Bebens lag östlich des Grosselfinger Lindenhofs in rund zehn Kilometern Tiefe. Bei der Polizei gingen viele Anrufe ein, und auch in Familien und bei Festen war das Erdbeben Gesprächsthema – auch in Horb, Freudenstadt und Umgebung, wo das Beben am Samstag deutlich spürbar war.

Rexinger Katze stehen schlagartig Haare zu Berge

Ein Anwohner aus dem Horber Stadtteil Rexingen berichtet: "Meinen beiden Katern standen schlagartig die Haare zu Berge, als das Haus plötzlich vibrierte. Über einen Bekannten habe ich wenig später dann erfahren, dass ein Erdbeben gemeldet wurde."

Eine Familie aus Alpirsbach schildert: "Zum Zeitpunkt des Erdbebens – es war wohl kurz vor 14 Uhr – war ich in Alpirsbach und meine Lebenspartnerin rief mir aus der Küche (ich war gerade im Bad am Händewaschen und habe es nicht verspürt): ›Ein Erdbeben!‹ Sie hatte das Gefühl, wie wenn es ihr die Füße unter dem Boden weggezogen hat. Oder vom Sohn: Wie wenn eine Tür aus dem Rahmen fallen würde. Es war nur ein kurzer Moment."

Auch bei der 1250-Jahr-Feier in Mühlheim am Bach Gesprächsthema

Ein Anwohner aus dem Waldachter Ortsteil Salzstetten sagte: "Es hörte sich an, wie wenn ein offenes Fenster zugeschlagen hätte!"

Das Erdbeben war am Samstag auch Gesprächsthema bei der 1250-Jahr-Feier in Mühlheim am Bach. Ein Teilnehmer schildert: "So wie ich es mitbekommen habe, spürten es einige Bürger deutlich in ihren Häusern. Man konnte auch ein leichtes Zittern auf der Festbühne wahrnehmen."

In Augsburg fallen Bücher vom Regal

Das Beben sei "deutlich spürbar im Umkreis von etwa 50 Kilometern" gewesen, hält das geologische Landesamt fest. Doch auch darüber hinaus, in ganz Baden-Württemberg, dem Elsass und der Schweiz, melden Menschen, den Erdstoß wahrgenommen zu haben. Selbst aus dem fernen Augsburg schreibt eine Frau, ihr seien Bücher aus dem Regal ihrer Obergeschosswohnung gefallen. Von Schäden in der betroffenen Region wurde am Wochenende indessen nichts bekannt.

Mit 4,1 soll das jüngste Beben das stärkste in Deutschland seit acht Jahren gewesen sein. Ob das jetzt bereits der Höhepunkt im Kreis gewesen ist oder nach 44 Jahren ein weiteres Naturereignis wie in Albstadt 1978 bevorsteht? Die Menschen sind jetzt jedenfalls vorgewarnt.