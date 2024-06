1 Kurz nach 18 Uhr wurden die Urnen in den Lahrer Wahllokalen – hier das Max-Planck-Gymnasium – ausgeschüttet. Foto: Endrik Baublies/Endrik Baublies

Große Freude im Lager der CDU, Frust und Enttäuschung bei den Ampelparteien: Der Bundestrend der Europawahl spiegelt sich auch in Lahr wieder. Alle Parteien eint jedoch die Sorge vor dem – in Lahr noch deutlicheren – Hoch der AfD. Dort herrschte am Sonntagabend erwartbar beste Stimmung.









Wer sich am Sonntagabend für die Lahrer Ergebnisse der Europawahl interessierte, wurde auf die Folter gespannt. Es dauerte bis gegen 19.40 Uhr, bis die ersten Resultate online veröffentlicht wurden (aus drei Briefwahlbezirken). Hier war die SPD noch zweitstärkste Kraft vor den Grünen, während die AfD nur die viertmeisten Stimmen einsammelte. Doch dieses Bild drehte sich im Lauf des Abends, je mehr Urnenwahlbezirke ausgezählt wurden. In der Stadtmitte, aber vor allem auch in Dinglingen-Ost 3 (50,34 Prozent) oder in Kippenheimweiler 2 (41,75 Prozent) war die AfD stark, die letztlich die zweitmeisten Stimmen in der Stadt einheimste. Sieger bei der Europawahl in Lahr war indes – analog zum Bundesergebnis – die CDU. Wenn auch der Vorsprung vor der AfD hier sehr viel geringer ausgefallen ist. Je länger der Abend dauerte, destomehr rückte die AfD der CDU auf die Pelle.