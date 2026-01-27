Stimmen aus dem Kreis Freudenstadt: Geplanter Wolfsabschuss – notwendiges Übel oder überzogene Reaktion?

Erstmals seit fast 180 Jahren soll wieder ein Wolf in Baden-Württemberg erschossen werden. Die Meinungen zu der Entscheidung gehen im Kreis Freudenstadt weit auseinander.
Der Hornisgrinde-Wolf soll abgeschossen werden – das hat das Umweltministerium entschieden. Zu groß sei die Gefahr für Menschen und Tiere. Immer wieder habe sich der im Nordschwarzwald sesshafte Rüde GW2672m Menschen, insbesondere Spaziergängern mit Hund, bis auf wenige Meter genähert. Versuche, das Tier einzufangen oder zu verscheuchen, seien gescheitert. Letztlich sei daher nur die Möglichkeit der „Entnahme“ – also der geregelten Tötung – geblieben.