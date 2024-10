Bei der turnusmäßigen Herbst-Diözesanversammlung der Katholischen Landjugendbewegung Rottenburg-Stuttgart (KLJB) in Untermarchtal wurde eine junge Bösingerin ins Vorstandsteam gewählt.

Stellvertretend für die mehr als 3900 Mitglieder des Diözesanverbandes waren dazu gut 40 Vertreter aus den Bezirken Allgäu, Biberach, Laupheim, Ochsenhausen und Riedlingen gekommen.

Die KLJB-ler erwartete bei der dreitägigen Veranstaltung im Kloster Untermarchtal ein umfangreiches Programm, bei dem auch Vorstandswahlen auf der Tagesordnung standen.

Christoph Hornung aus Laubach, der bereits seit vier Jahren im Vorstand aktiv ist, wurde in seinem Amt bestätigt. Zuvor gab er einen Rückblick über seine bisherige Tätigkeit und benannte die Schwerpunkte seiner künftigen Arbeit.

Mit Social Media

Ein Ziel für Christoph Hornung ist es, die zukunftsweisende und ressourcenschonende Arbeitsweise bei der KLJB voranzutreiben. Die Kommunikation mit den Mitgliedern über Social Media ist ihm ebenfalls ein Anliegen. Auch möchte er die Einarbeitung der neuen hauptberuflichen KLJB-Bildungsreferentin an der Geschäftsstelle in Biberach begleiten.

Ortsgruppe Kasperleshof

Neu in den Diözesanvorstand gewählt wurde Sofia Hezel aus Bösingen im Dekanat Rottweil. Ein Anliegen der 26-Jährigen, die auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, ist es, den ländlichen Raum zu stärken und zu fördern. Bereits seit fünf Jahren ist sie in der Ortsgruppe Kasperleshof aktiv und bringt vielseitige Erfahrungen in der Jugendarbeit mit.

Der sechsköpfige Vorstand wird fortan gemeinsam die Themen und Geschicke des katholischen Jugendverbandes bestimmen und lenken.

Abschied zu nehmen galt es dagegen von Vorstandsmitglied Andreas Hofer, der sich nicht erneut zur Wahl gestellt hatte.

Blick ins Jahr 2025

Ein Diskussionspunkt war das Jahresprogramm 2025. Mit zahlreichen Bildungsangeboten, Freizeiten, Jugendgottesdiensten und Spaßaktionen bietet die KLJB ihren Mitgliedern im nächsten Jahr ein vielfältiges Angebot.

Die Delegierten beschlossen, die Aktion „Fuchsa und Feschda“ in das Jahresprogramm aufzunehmen. Dazu zählt der Besuch des Propellerfestivals im Allgäu. Das sommerliche Musikereignis richtet sich an Jugendliche ab 16 Jahren, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich tätig sind.

Außerdem ist im kommenden Sommer eine Wallfahrt auf dem Jakobsweg geplant. Die Fahrt wird vom Arbeitskreis Unterwegs vorbereitet. Auch der Grünen Woche in Berlin soll ein Besuch abgestattet werden.

Die KLJB der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist ein katholischer Verband für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im ländlichen Raum. Ziel der KLJB ist es, junge Menschen auf dem Land zu verbinden und sie in ihrer ehrenamtlichen Arbeit zu unterstützen. Allein in der Diözese Rottenburg-Stuttgart sind mehr als 3900 Mitglieder in rund 120 Ortsgruppen zusammengeschlossen.