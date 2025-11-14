Stimme aus Bösingen: Kimmich fällt bei Länderspiel aus – das sagt der Fanclub-Chef in der Heimat

Für die deutsche Nationalmannschaft ist es ein schwerer Schlag: Joshua Kimmich fällt beim WM-Quali-Spiel gegen Luxemburg aus. Wie reagiert man in Bösingen auf diese Nachricht?

„Leider vorerst mein Arbeitsplatz. Gebe alles, um am Montag wieder auf dem Platz zu stehen“, schreibt Nationalspieler Joshua Kimmich, mutmaßlich vom Sofa oder einer Behandlungsliege aus, auf Instagram. Er wird am Freitagabend um 20.45 Uhr beim WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg fehlen. Wie reagieren seine Fans aus Bösingen darauf?

Kimmich, der in Bösingen aufgewachsen ist und beim FC Bayern spielt, hat sich im Training am Mittwoch eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und fällt deshalb für das Länderspiel aus. Jonathan Tah wird als Kapitän auflaufen, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz mitgeteilt hat.

Wir fragen beim FC-Bayern-Fanclub-Vorsitzenden Andreas Kammerer nach, ob das Interesse am Spiel nun geringer ist. Der teilt uns mit: „Aus meiner persönlichen Sicht hat sich nicht wirklich etwas verändert, da Verletzungen leider zum Fußball dazu gehören. Joshua hatte, bis jetzt, größtenteils Glück, dass er von größeren Verletzungen verschont geblieben ist – was sicher auch mit seiner professionellen Art zu tun hat.“

„Es wird ein anderes Spiel werden“

Dass sich das Spiel durch seinen Ausfall verändern werde, stehe außer Frage. „Wenn der Kapitän und Antreiber mit seiner unbändigen Mentalität nicht auf dem Platz steht, wird es mit Sicherheit ein anderes Spiel werden“, prognostiziert Kammerer und hofft, dass Kimmich am Montag wieder auf dem Platz dabei sein wird. Dann steht die deutsche Elf ab 20.45 Uhr gegen die Slowakei auf dem Platz.

Aber: „Für mich, als Vorstand des Bayern Fanclub Bösingen, zählt in erster Linie, dass er in den anstehenden, wichtigen Spielen für den FC Bayern auf dem Platz stehen wird“, stellt Kammerer klar. Denn für den FC Bayern sei Kimmich zu wichtig, um langfristig auszufallen. „Deshalb wünsche ich Joshua eine schnelle und vollständige Genesung.“