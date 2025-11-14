Stimme aus Bösingen: Kimmich fällt bei Länderspiel aus – das sagt der Fanclub-Chef in der Heimat

Für die deutsche Nationalmannschaft ist es ein schwerer Schlag: Joshua Kimmich fällt beim WM-Quali-Spiel gegen Luxemburg aus. Wie reagiert man in Bösingen auf diese Nachricht?
„Leider vorerst mein Arbeitsplatz. Gebe alles, um am Montag wieder auf dem Platz zu stehen“, schreibt Nationalspieler Joshua Kimmich, mutmaßlich vom Sofa oder einer Behandlungsliege aus, auf Instagram. Er wird am Freitagabend um 20.45 Uhr beim WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg fehlen. Wie reagieren seine Fans aus Bösingen darauf?