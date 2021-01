Stilvolle Aufnahme Schiltacher setzt Burg Hohenzollern perfekt in Szene

Geheimnissvolle Motive haben es ihm angetan

Seit etwa fünf Jahren beschäftigt sich Maximilian Bross schon mit der Fotografie. "Irgendwann hab ich im Urlaub mal die Kamera in die Hand genommen und mehr als nur ›Ich-drück-den-Auslöser‹-Fotos gemacht", erzählt er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Grundsätzlich fotografiert er am liebsten, wenn er unterwegs ist. Dadurch dass er in Biberach an der Riß Bauingenieurwesen studiert, ist er regelmäßig zwischen seinem Wohnort Schiltach und der Uni unterwegs.