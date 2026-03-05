Stillstand seit Monaten: Wann geht es beim ehemaligen Saba-Areal in Villingen voran?

Das Villinger Saba-Areal sollte neu geordnet werden. Mehr als fünf Jahre nach der Ankündigung herrscht Stillstand. Nun prüft die Stadt einen überarbeiteten Masterplan.
Die Situation beim Villinger Saba-Areal scheint symptomatisch für die derzeitige Großwetterlage im Bausektor zu sein: Stillstand. Bereits seit drei Jahren sind die umfangreichen Abrissarbeiten auf dem Gelände abgeschlossen. Ein kleiner Teil der Gebäude, der laut den ursprünglichen Plänen eigentlich ebenfalls hätte zurückgebaut werden sollen, steht hingegen noch – ohne dass sich dort in irgendeiner Form etwas bewegt hätte.