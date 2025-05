Stillstand in der Innenstadt: Bad Dürrheim kämpft mit leerstehenden Läden

Stillstand in der Innenstadt

1 Conny Brix und Biovida befinden sich im Räumungsverkauf und suchen einen Nachmieter. Foto: Emelie Baisch Immer mehr Läden schließen, es gibt keine Nachmieter. Was sind die Ursachen für die zunehmenden Leerstände? Welche Perspektiven gibt es für die Zukunft?







Link kopiert



Fünf Leerstände zählt die Innenstadt derzeit, zwei weitere werden bis Jahresende noch dazukommen. Die Boutique Sophie zum Beispiel verabschiedet sich demnächst von ihrem angestammten Standort und zieht in größere Räume in der Friedrichstraße. „Die Nachfrage ist seit Corona gesunken. Wir ziehen in einen Laden, der mehr sichtbar ist und größer – unser Angebot bleibt größtenteils gleich,“ heißt es seitens der Boutique.