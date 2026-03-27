Seit Jahren ist der desolate Zustand des historischen Wagens am Stadteingang Thema in Bad Wildbad. Passiert ist seither nichts. Ob sich das bald ändert?
Die Sommerbergbahn und die Tatsache, dass die Bad Wildbader Verwaltung 2026 mit einem leichten, finanziellen Plus rechnet, hatten das Thema Bergbahn in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gesetzt. Von der Bahn, die Besucher aktuell auf den Sommerberg bringt, war es kein großer Schritt mehr zu dem Wagen, der es einst tat. Und der sein Dasein – seit Jahren in eher desolatem Zustand – am Stadteingang fristet. Immer wieder wird er zum Thema in Gemeinderatssitzungen. Am Wagen selber hat sich bisher aber nichts getan.