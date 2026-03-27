Seit Jahren ist der desolate Zustand des historischen Wagens am Stadteingang Thema in Bad Wildbad. Passiert ist seither nichts. Ob sich das bald ändert?

Die Sommerbergbahn und die Tatsache, dass die Bad Wildbader Verwaltung 2026 mit einem leichten, finanziellen Plus rechnet, hatten das Thema Bergbahn in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gesetzt. Von der Bahn, die Besucher aktuell auf den Sommerberg bringt, war es kein großer Schritt mehr zu dem Wagen, der es einst tat. Und der sein Dasein – seit Jahren in eher desolatem Zustand – am Stadteingang fristet. Immer wieder wird er zum Thema in Gemeinderatssitzungen. Am Wagen selber hat sich bisher aber nichts getan.

Mehr als 40 Jahre lang war das grün-weiße Fahrzeug im Einsatz. Bei einer Sanierung in den Jahren 2010/11 wurden die beiden alten Exemplare der Sommerbergbahn außer Betrieb genommen und durch neue Wagen ersetzt. Einer der alten Bergbahnwagen befindet sich seither als Blickfang und besonderes Fotomotiv am Kreisverkehr nahe des Bahnhofs. Allzu nahe sollte man ihm indes nicht kommen: Der Zustand des Wagens ist schlecht. Rost setzt ihm zu.

Stadt lässt 2023 die Entsorgung prüfen

Die desolate Verfassung war im Frühjahr 2023 bereits Thema im Bad Wildbader Gemeinderat gewesen. In der Folge hatte die Stadt eine umfassende Korrosionsuntersuchung veranlasst . Ergebnis: Bürgermeister Marco Gauger teilte den Gemeinderäten in einer Sitzung Ende Juli 2023 mit, dass die Stadt eine Entsorgung des historischen Bergbahnwagens prüft. Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Buhl ergänzte damals noch, dass das Gefährt nicht mehr renoviert werden kann. „Da ist es nicht mit Farbe getan.“

Die Räte waren von der Auskunft nicht nur überrascht, sondern vor allem mit einer Entsorgung einverstanden. Daraufhin wollte die Stadtverwaltung die Kosten einer Sanierung der möglichen Entsorgung gegenüberstellen. Dann tat sich erst mal nichts.

Bis CDU-Stadtrat Jochen Borg das Thema in einer Sitzung Mitte 2025 wieder ansprach – und die Antwort vom Bürgermeister erhielt, im Haushalt 2025 seien keine Mittel dafür eingeplant.

Etliche Räte lehnen Spende für Renovierung ab

Im vergangenen November ploppte das Thema dann wieder auf: Weil die Sparkasse Pforzheim Calw 3000 Euro für die Restaurierung des Wagens spenden wollte. Etliche Räte stimmten damals gegen die Annahme der Spende, weil unklar war, wie es mit dem Wagen weitergeht. Die Mehrheit indes war dann doch für die Annahme.

In der Sitzung am Dienstagabend kam die Sprache nun wider auf den grün-weißen Zeitzeugen. Der unverändert vor sich hinrostet und am Stadteingang steht. Mathias Fey (AfD) merkte in der Diskussion des Wirtschaftsplans der Sommerbergbahn an: „Uns fehlt halt einfach, dass entsprechend was eingestellt wird für die Bahn“ – er meinte die ehemalige. Schließlich habe man von der Sparkasse ja schon den Zuschuss erhalten. „Das Thema müssen wir separat behandeln“, entgegnete daraufhin Bürgermeister Gauger.

Erledigt war es damit aber noch nicht. Unter dem Tagesordnungspunkt Anfragen und Anregungen äußerte sich auch noch Rita Locher, Vorsitzender des Freien Wähler im Gremium, zum historischen Bergbahnwagen. Ihrer Fraktion sei es wichtig, dass das Thema so schnell wie möglich wieder aufgegriffen werde – am besten in einer der nächsten Sitzungen.