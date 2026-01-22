Stillen im Zollernalb-Klinikum: Damit es mit dem Stillen klappt

1 Stillvisite in der Geburtshilfe am Zollernalb-Klinikum Foto: Zollernalb-Klinikum Für frischgebackene Mütter gibt es im Zollernalb- Klinikum ein neues Angebot: die Stillvisite.







Link kopiert



Das Zollernalb-Klinikum erweitert sein geburtshilfliches Angebot um die Stillvisite, eine persönliche Stillberatung direkt im Patientenzimmer. Das neue Angebot richtet sich an Frauen, die im Zollernalb-Klinikum entbunden haben und stationär in der Geburtshilfe versorgt werden – nach Spontangeburt ebenso wie nach Kaiserschnitt. Das Zollernalb-Klinikum klärt in einer aktuellen Pressemitteilung über das Angebot auf: Die Stillvisite findet dienstags und freitags jeweils von 8 bis 10 Uhr statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die betreuende Ärztin kommt direkt zu den Müttern ins Patientenzimmer und nimmt sich Zeit für individuelle Fragen rund um das Stillen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem das richtige Anlegen, Stillhäufigkeit, verschiedene Stillpositionen sowie der Umgang mit möglichen Stillproblemen. Zudem werden wichtige Themen der ersten Tage besprochen, wie das Auftreten von Nachwehen beim Stillen und die Bedeutung des regelmäßigen Stillens im Wochenbett.