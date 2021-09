1 Wohin, wenn's schnell gehen muss? Symbolbild. Foto: dpa

Einen Ausflug in die Innenstadt stellen sich die meisten Menschen wohl in Form von Shopping oder gemütlich im Café sitzend vor. Wohin kann man aber, wenn man ein dringendes Bedürfnis verspürt?















Donaueschingen/Hüfingen/Bräunlingen - Erleichterung verschaffen da entweder öffentliche Toiletten oder solche in Cafés und Restaurants. Doch in Zeiten von Corona-Beschränkungen hatten letztere für lange Zeit geschlossen, im Notfall blieb nur die Möglichkeit, eine der öffentlichen Anlage aufzusuchen. Doch wo befinden sich diese? Und sind sie wirklich rund um die Uhr zugänglich?

Donaueschingen: Auf der Webseite der Stadt Donaueschingen werden einige öffentliche Toiletten aufgeführt, die meisten davon sind allerdings von Gastronomen zur Verfügung gestellt und dementsprechend nur zu deren Öffnungszeiten zugänglich.

Im Rahmen der Aktion "Nette Toilette" haben zum Start 2010 vier Betriebe mitgemacht, sie bieten allen Menschen, nicht nur zahlenden Gästen, die Möglichkeit der Nutzung an. Inzwischen werden deutlich mehr Möglichkeiten aufgezählt, darunter: Bosporus Grill, Imbiss-King Kebab, Eiscafé Vivaldi und das Rückgrat Sport- und Gesundheitscenter. Ebenso können Toiletten im Rathaus zwei am Eingang Bürgerservice genutzt werden.

Eine Toilette für Menschen mit Behinderung sowie für Kinderwagen und Rollstühle geeignete Zugänge bieten das Bräustüble Donaueschingen und die Konditorei-Café Reiter. Das trifft auch auf die Toiletten der Tourist-Information auf dem Max-Rieple-Platz zu.

Weitere öffentliche Toiletten in Donaueschingen befinden sich am Alten Festhallenplatz. Und am Bahnhof, wo das WC sogar durchgehend zugänglich ist. Beide bieten einen geeigneten Zugang für Rollstühle und Kinderwagen.

Hüfingen: Laut Hauptamtsleiter Horst Vetter stehen öffentliche Toiletten neben dem Rathaus, am Friedhof Hüfingen, beim Römerbad und am Wohnmobilstellplatz an der Bräunlinger Straße zur Verfügung. Diese wären allerdings alle in der Nacht geschlossen. Grund dafür ist laut Vetter Zerstörungswut. Verschmutzungen, absichtliche Überflutungen oder das Verstopfen der Toiletten sei besonders problematisch. Im Sommer stünden zusätzlich mobile Toilettenkabinen am Riedsee zur Verfügung.

Bräunlingen: Laut Angaben des städtischen Kulturamtes stehen eine öffentliche Toilette zwischen dem Mühlentor und der Tourist-Information in der Kirchstraße sowie ein barrierefreies WC an der Stadthalle zur Verfügung. Im Ortsteil Unterbränd gibt es ein weiteres barrierefreies WC an der Brändbachhalle. Darüber hinaus gibt es eine öffentliche Toilette am Campingplatz am Kirnbergsee.