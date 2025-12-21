Keine Musik, kein Ausschank im Freien: Venedig setzt an Heiligabend auf Stille. Was will der Bürgermeister mit den Verboten vor allem rund um Kirchen erreichen?
Venedig - Venedigs Bürgermeister will seinen Einwohnern ein ruhiges Weihnachtsfest verschaffen. Er erließ eine Verordnung, die an Heiligabend ab 22.00 Uhr Musikveranstaltungen, das Ausschenken von Getränken auf behördlich genehmigten Terrassen und den Verkauf von Speisen und Getränken durch fliegende Händler in bestimmten Bereichen der Stadt verbietet. Untersagt ist auch das Zünden von Feuerwerkskörpern.