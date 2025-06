Stiftungsgelder der Kreissparkasse: 33 750 Euro für innovative Ideen im Landkreis

1 33750 Euro fließen in diesem Jahr aus den Stiftungen der Kreissparkasse Rottweil an Projekte im Landkreis. Die symbolische Scheckübergabe übernahmen Vorstandsvorsitzender Christian Kinzel (mit Scheck, links) und Stiftungsratsvorsitzender und Landrat Wolf-Rüdiger Michel (mit Scheck, rechts) sowie das stellvertretende Vorstandsmitglied Daniel Rühle (Sechster von links). Foto: Siegmeier Die Stiftung der Kreissparkasse Rottweil unterstützt fünf Institutionen in den Bereichen Jugendförderung, Kunst, Kultur und Denkmalpflege.







Link kopiert



Das kulturelle Angebot im Landkreis ist bunt und vielfältig, ebenso der Bereich der Jugendförderung. Damit dies so bleibt und weiter ausgebaut werden kann, unterstützten die Stiftungen der Kreissparkasse Rottweil zur Förderung innovativer Leistungen sowie zur Begabten- und Jugendförderung sowie für Kunst, Kultur und Denkmalpflege Projekte im Geschäftsgebiet. 33 750 Euro fließen so in den Landkreis.