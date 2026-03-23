Stiftung unterstützt Projekte: Stadt Lörrach erhält Förderung für den Tag der Demokratie

Die Förderung von 182 500 Euro durch die Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte verteilt sich auf drei Einzelprojekte.

Die Stadt Lörrach plant bereits seit Anfang des Jahres mit einem weiter gewachsenen und breit aufgestellten Bündnis von Akteuren aus Kultur und Zivilgesellschaft die ersten Ideen zum Lörracher Tag der Demokratie 2026. Dabei wird es auch in diesem Jahr wieder Fördermittel aus der Bundesstiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte geben. Das betrifft neben dem Rahmenprogramm zum Tag der Demokratie auch die Dauerausstellung des Dreiländermuseums und eine geplante Graphic Novel über die Lörracher Ereignisse aus dem Jahr 1848, teilt die Stadt Lörrach mit.

Für die Umsetzung des diesjährigen Programms zum Lörracher Tag der Demokratie erhält die Stadt eine Fördersumme in Höhe von rund 95 000 Euro. Hiermit werden verschiedene Projekte bei den Partnern Tempus fugit, Nellie Nashorn und SAK Altes Wasserwerk ermöglicht.

Verschiedene Formate um den Tag der Demokratie

Zudem plant die Stadt in diesem Jahr wieder eine „Gala für Alle“ im Burghof, die voraussichtlich auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der Langen Nacht der Demokratie am 2. Oktober stattfinden wird. Der Tag der Demokratie mit der Lörracher Revolutionsrede findet dieses Mal am 19. September rund um das Alte Rathaus statt. Am 21. September und in den Tagen danach werden verschiedene Veranstaltungsformate in der ganzen Stadt umgesetzt.

Zudem wird mit der Reihe Struve Talks schon im Frühjahr ein neues Gesprächsformat eingeführt, mit welchem die Themen rund um Bildung, Freiheit, Wohlstand und Demokratie auch unterjährig thematisiert werden sollen. Dafür lädt der städtische Fachbereich Kultur und Tourismus Experten zu verschiedenen demokratiespezifischen Themen ein. In einem moderierten Gespräch spricht Fachbereichsleiter Lars Frick mit den Gästen über ihren Werdegang, ihre Ideen und konkrete Lösungsansätze.

Unsere Empfehlung für Sie Tag der Demokratie in Lörrach Zeit, die Demokratie zu feiern Das diesjährige Motto lautet „Fenster auf für die Demokratie“.

Eine zweite Förderung fließt in die Modernisierung und Überarbeitung der Dauerausstellung des Dreiländermuseums. Mit etwas mehr als 63 500 Euro werden die demokratiehistorischen Aspekte der Ausstellung überarbeitet und mit Aktualitätsbezügen neu in Szene gesetzt. Auch weitere Teile der Dauerausstellung des Museums müssen in den kommenden Jahren sukzessive modernisiert werden, hier ist das Museum aufgrund der kommunalen Haushaltssituation auch auf Drittmittel angewiesen. Umso mehr sind die Mittel der Frankfurter Stiftung hier eine wichtige Grundlage der anstehenden Neuerungen.

Graphic Novel zur Demokratiegeschichte

Und schließlich investiert die Bundesstiftung noch 24 000 Euro in eine Kooperation mit der Stadt Lörrach. Durch diese Kooperation soll eine sehr besondere Publikation erstellt werden: Unter dem Arbeitstitel „Mit aller Macht“ gestaltet ein Kollektiv von Akteuren eine Graphic Novel, mit der die Geschehnisse der Lörracher Revolution von 1848 auch für junge Menschen bundesweit leichter zugänglich gemacht werden soll.

Die Geschichte verfasst der gebürtige Lörracher Autor und Poetry Slamer Niklas Ehrentreich, die Zeichnungen werden von Beate Fahrnländer angefertigt und die grafische Umsetzung durch das Lörracher Atelier 4. Für die historische Expertise stehen Museumsleiter Jan Merk und der Historiker Hubert Bernnat beratend zur Seite, die Organisation und Koordination erfolgt über den kommunalen Fachbereich Kultur und Tourismus.

Diese aufwendige Produktion wird zudem durch eine Förderung der Stiftung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) gefördert, sowie durch Mittel der Lörracher Bürgerstiftung und der Stiftung der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Die Rotary Clubs im Landkreis Lörrach werden den Vertrieb der Graphic Novel an den Schulen im Landkreis fördern.

Die fertige Graphic Novel soll im Herbst 2026 als Publikation der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte in Kooperation zur Frankfurter Buchmesse der Öffentlichkeit präsentiert werden.