Stiftung unterstützt Projekte: Stadt Lörrach erhält Förderung für den Tag der Demokratie

Die Förderung von 182 500 Euro durch die Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte verteilt sich auf drei Einzelprojekte.
Die Stadt Lörrach plant bereits seit Anfang des Jahres mit einem weiter gewachsenen und breit aufgestellten Bündnis von Akteuren aus Kultur und Zivilgesellschaft die ersten Ideen zum Lörracher Tag der Demokratie 2026. Dabei wird es auch in diesem Jahr wieder Fördermittel aus der Bundesstiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte geben. Das betrifft neben dem Rahmenprogramm zum Tag der Demokratie auch die Dauerausstellung des Dreiländermuseums und eine geplante Graphic Novel über die Lörracher Ereignisse aus dem Jahr 1848, teilt die Stadt Lörrach mit.