Stiftung stellt sich vor: Fahrradwerkstatt, Kaffeerösterei, Bauherr – das macht die Lebenshilfe Zollernalb

Putzaktion in Schlatter Friedhofskirche Auch auf Heiligen sammelt sich Staub an

Der Förderverein für die Friedhofskirche in Schlatt hat am Freitag das kleine Gotteshaus von Grund auf gesäubert. Von Sonntag an werden die Mitglieder den gesamten Sommer über täglich die Öffnung des historischen Gebäudes sicherstellen.