Stiftung in Heiligenbronn: Für Frauen und Kinder entsteht ein Schutzraum

Zu einem Austausch mit Landrat Wolf-Rüdiger Michel und Sozialdezernentin Angela Jetter trafen sich Vorstände der Heiligenbronner Stiftung St. Franziskus.
Die Stiftung St. Franziskus führte den Dialog jüngst durch. Für Landrat Wolf-Rüdiger Michel dürfte es sein letzter offizieller Besuch bei der Stiftung Stl Franziskus sein, da er Ende April 2026 in den Ruhestand tritt. Begleitet wurde er von Angela Jetter, Dezernentin für Soziales, Jugend und Versorgung. Gemeinsam informierten sie sich über aktuelle Entwicklungen in der Stiftung und tauschten sich mit den Vorständen, Andrea Weidemann und Stefan Guhl, von der Stiftung über zentrale Themen der sozialen Arbeit in der Region aus.