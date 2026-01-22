Stiftung St. Franziskus: Drei Millionen Euro überwiesen

Die Hermle-Stiftung unterstützt wiederholt neues Schul- und Taubblindenzentrum in Schramberg-Heiligenbronn.
Die Hildegard-und-Katharina-Hermle-Stiftung unterstützt die Stiftung St. Franziskus erneut mit einer großzügigen Zuwendung: 3 Millionen Euro fließen in ein neues, geplantes Schul- und Taubblindenzentrum in Heiligenbronn. Mit dieser Spende setzt die Hermle-Stiftung ihr langjähriges Engagement für das Sozialunternehmen fort und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung inklusiver Bildungsangebote, heißt es in einer Mitteilung.