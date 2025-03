Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten in VS: Unterstützung „mit Ohr, Hand und Herz“

„Wir sehen unseren Auftrag als Jugendhilfe- und Bildungsträger darin, ein vielfältiges Bildungs- und Qualifizierungsangebot für unterschiedliche Zielgruppen zu leisten“, sagt der Geschäftsführer Tamer Öteles und spricht dabei von rund 3000 kleinen und großen Menschen in ganz Baden-Württemberg.

Dieses Angebot ist Dank 350 Mitarbeitenden, einem gut ausgebautem Netzwerk und der Kooperation mit etlichen Partnern wahrlich umfangreich und weitreichend und verteilt sich auf die beiden Tochtergesellschaften moveo, gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit und Beruf mbH, und vivo, gemeinnützige Gesellschaft für Kinder, Jugendhilfe und Teilhabe mbH.

Alexandra Gaß-Miksad, die Regionalleiterin von LFA moveo Schwarzwald-Baar-Heuberg, begrüßt im Villinger Büro im Benediktinerring (ehemals DRK-Haus) und gibt einen Überblick. Von hier aus werden derzeit rund 160 Jugendliche und Erwachsene aus der Region „mit Ohr, Hand und Herz“ auf ihrem Weg zur Chancengleichheit begleitet, berichtet sie.

„Chance²“

So kümmert man sich in Villingen-Schwenningen mit dem Projekt „Chance²“ um Schulverweigerer. In täglicher Betreuung werden Jungen und Mädchen, die nicht mehr zur Schule gehen wollen oder können, behutsam wieder an einen Schulalltag herangeführt.

„Game Changer“

Ähnlich funktioniert „Game Changer“, eine zusammen mit der Agentur für Arbeit durchgeführte Initiative, die sich besonders lernschwachen Schülern annimmt. „Neetz“ geht noch einen Schritt weiter, indem Jugendlichen, die ihrer Berufsschulpflicht nur zeitweise nachkommen, im Einzelcoaching Zukunftsperspektiven eröffnet werden. Alle Maßnahmen zum Übergang von Schule in den Beruf unterstützen der Europäische Sozialfonds und das Kreisjugendamt.

Um berufliche Eingliederung geht es in den Kursen für Migranten, in denen Deutschkurse und Bewerbungstrainings durchgeführt und Praktika vermittelt werden. Mit „ganzheitliche Betreuung“ überschrieben ist bei der LFA moveo gGmbH aufsuchende Arbeit und Einzelfallhilfe für Einzelpersonen, Familien und Langzeitkranken, um ihnen Hilfe und Lotse in eine lebenswerte Zukunft zu sein. Hier wirken neben der Agentur für Arbeit das Jobcenter, das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus sowie die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg mit.

Um Rehabilitation geht es in den Projekten mit Schwerbehinderten. Im Bereich Erwachsenenbildung bietet moveo Vorbereitungskurse auf die Externenprüfung für angehende Erziehungs- und sozialpädagogische Assistenzkräfte an. Man kann ferner Qualifikationen für soziale Tätigkeiten erwerben oder mit Hilfe der Onlineakademie die eigene Zukunft virtuell in die Hände nehmen. Die Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen, Sylvia Scholz, ermunterte bei einem Besuch die Menschen und lobte die Stiftung: „Aus Veränderungen und Schwierigkeiten im Leben erwachsen in der Regel neue Chancen“, die zu ergreifen gemeinsam mit der LFA gelingen könne.