1 Dank einer großzügigen Erbschaft stehen Mittel bereit, die in den Bereich Jugend und Sport in Schonach investiert werden sollen. Das Archivbild zeigt Spalier stehende Jungen und Mädchen des Skiteams Schonach-Rohrhardsberg. Foto: Claudius Eberl

Die Erbschaft von Raimund Harter für die Gemeinde Schonach fließt in eine kommunale Stiftung. Ziel ist es auch, Menschen in Not zu helfen.









Link kopiert



Der am 22. Juli 1934 geborene Schonacher Bürger Raimund Harter starb bereits am 11. November 2021. Noch zu Lebzeiten führte er intensive Gespräche mit Bürgermeister Jörg Frey, er wollte sein Vermögen von etwa 100 000 Euro der Gemeinde in Form einer Stiftung überlassen, die sich um Jugendliche, Kinder und Sport kümmern sollte.