Stifterforum in Nagold: Urschelstiftung beleuchtet Weg zur klimaneutralen Stadt

Beim 16. Stifterforum der Urschelstiftung ging es unter anderem darum, wie Nagold klimaneutral wird. Positiv fielen der Rück- und Ausblick aus, auch eine Ehrung stand an.
Zum Stifterforum hatte der Vorstand der Urschelstiftung Stifter, Freunde und interessierte Bürger in sein Bürgerzentrum eingeladen. Thomas Eisseler gab nach seiner Begrüßung als Sprecher des Vorstands einen Überblick über das Stiftungsgeschehen im Jahr 2025. Das Engagement der Nagolder Bürgerstiftung in Form von etlichen Projekten und vielen Veranstaltungen sei ungebrochen und auch im 18. Jahr nach der Stiftungsgründung aus dem gesellschaftlichen Leben Nagolds nicht mehr wegzudenken.