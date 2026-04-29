Stifterforum in Nagold: Urschelstiftung beleuchtet Weg zur klimaneutralen Stadt

Beim 16. Stifterforum der Urschelstiftung ging es unter anderem darum, wie Nagold klimaneutral wird. Positiv fielen der Rück- und Ausblick aus, auch eine Ehrung stand an.

Zum Stifterforum hatte der Vorstand der Urschelstiftung Stifter, Freunde und interessierte Bürger in sein Bürgerzentrum eingeladen. Thomas Eisseler gab nach seiner Begrüßung als Sprecher des Vorstands einen Überblick über das Stiftungsgeschehen im Jahr 2025. Das Engagement der Nagolder Bürgerstiftung in Form von etlichen Projekten und vielen Veranstaltungen sei ungebrochen und auch im 18. Jahr nach der Stiftungsgründung aus dem gesellschaftlichen Leben Nagolds nicht mehr wegzudenken.

Vielzahl an Projekten Überaus anschaulich berichtete Ariane Sailer von fast 30 Projekten und Veranstaltungen, in denen sich die Stiftung in den Bereichen Kultur, Bildung, Altenpflege, Umwelt sowie Alten- und Jugendhilfe engagiert hatte.

Jochen Kawerau berichtete in seinem Finanzbericht von einer weiterhin sehr positiven Spendenbereitschaft, wodurch die Finanzausstattung der Urschelstiftung recht erfreulich sei und etliche wichtige Projekte unterstützt und umgesetzt werden konnten.

Der Vorstand bedankte sich bei allen Spendern und Spenderinnen sowie auch der gesamten Stifterfamilie für ihre Beiträge und Leistungen, die der gesamten Nagolder Bürgerschaft in vollem Umfang zu Gute gekommen seien.

Von Fest bis Ausstellung

In seiner Vorschau machte Thomas Eisseler neugierig auf die kommenden Veranstaltungen. So beispielsweise das Burgfest am 4. Juni, die erstmalige Ausrichtung der Wanderausstellung des Deutschen Bundestages in Nagold im Juli, das Konzert im Bürgerzentrum im Rahmen der Sommermusik im Oberen Nagoldtal im August, den Vortrag von Ignaz Lozo im September zum Thema „NATO-Osterweiterung – die Legende Putins vom gebrochenen Versprechen“ und natürlich die traditionelle Teilnahme am Urschelherbst im Oktober.

Wolfgang Herrling geehrt

Nach einem herzlichen Dank von Ulrich Mansfeld im Namen des Stiftungsrats an den Vorstand für die immense Arbeit auch im Rechnungsjahr 2025 gab es ein Novum für die Urschelstiftung. Wolfgang Herrling wurde für sein langjähriges Engagement für Natur- und Umweltschutz in Nagold mit der Verleihung einer antiken Bronzestatue „Der dankbare Landmann“ geehrt.

Nach der Gründung der Ortsgruppe NABU Vollmaringen 1980 war Herrling 40 Jahre lang deren Vorsitzender. In unzähligen Aktionen und Einsätzen setzte sich der Geehrte für Artenvielfalt, Landschaftspflege, Streuobstwiesen, und vieles mehr ein. Höhepunkt war 2017 der Vollmaringer Weiher, ein Kleinod von Biotop auf Nagolder Gemarkung. Kinder und Jugendliche an die Themen Klimaschutz und Umweltfragen heranzuführen, war dem Geehrten ein großes Anliegen, ebenso ein konstruktives, aber auch kritisches öffentliches Wirken für die Nagolder Bürgerschaft. Herrling bedankte sich für die Auszeichnung und mahnte gleichzeitig, in den Bemühungen um Klima- und Umweltschutz auch in kritischen Zeiten nicht nachzulassen.

Kevin Mack bei seinem Vortrag „Der Weg zur klimaneutralen Stadt“ Foto: Mansfeld

Kevin Mack als Städtischer Beauftragter für Klimaschutz und ÖPNV stellte anschließend sehr anschaulich in seinem Vortrag „Nagold 2040 – Der Weg zur klimaneutralen Stadt“ die bereits umgesetzten, derzeit in der Umsetzung befindlichen und geplanten Maßnahmen der Stadt vor, um dieses vom Gemeinderat beschlossene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 zu erreichen. So konnten bereits erhebliche Emissionsreduzierungen realisiert werden.

Maßnahmen im Kleb

Breiten Raum nahmen in den Ausführungen auch die im Kleb begonnenen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau eines sogenannten Dükers ein, der das alte elektrisch betriebene Pumpwerk ersetzen wird. Im Rahmen dieser Bauarbeiten investiert die Stadt erhebliche Mittel in die technisch sehr anspruchsvolle Errichtung einer Wärmezentrale und eines Wärmenetzes durch die Nutzung von Abwasser- und Grundwasserwärme. Diese Energie soll künftig überwiegend von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen genutzt werden können.

Abschließend stellte Eugen Vorbeck die Arbeit des Nagolder Forums für Klima, Umwelt und Mobilität (FOKUM) vor. Im Rahmen dieses Bürgerforums setzen sich die angegliederten Arbeitskreise sehr intensiv für unterschiedlichste Naturschutzprojekte ein. Dabei wird die sehr gute Vernetzung mit anderen Organisationen und Verbänden angestrebt, was auch ein großes Anliegen der Urschelstiftung ist.

Mit einem kleinen, von Schülerinnen und Schülern der Burgschule vorbereiteten Imbiss und lebhaften Gesprächen klang das Stifterforum aus.