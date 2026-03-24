Stichwahl in Schömberg: Das sagen die Fraktionen zum neuen Bürgermeister

Schömberg hat gewählt. Matthias Stepan ist neuer Bürgermeister in Schömberg. Bekommt der neue Mann einen guten Draht zu den Gemeinderäten?
Bei der Stichwahl für einen neuen Bürgermeister in Schömberg hat Matthias Stepan (43) aus Maisenbach-Zainen 63,9 Prozent der Stimmen bekommen. Auf Michael Hopf (44) aus Schömberg entfielen 36,1 Prozent. Stepan wurde damit zum Nachfolger von Matthias Leyn gewählt, der zum 31. März aus dem Amt ausscheidet. Leyn war erst 2023 als einziger Kandidat für weitere acht Jahre wiedergewählt worden.