Steuerung defekt: Heizung in Wildberger Stadthalle landet spontan auf der Tagesordnung

Die Gemeinderatssitzung in der Stadthalle begann direkt mit einem unerwarteten Punkt. Die Heizungssteuerung in der Halle muss ausgetauscht werden.
Die Gemeinderatssitzung in Wildberg startete mit einem Punkt, der nicht auf der Tagesordnung stand: Der Heizung in der Stadthalle. Ausnahmsweise fand die Sitzung wegen des erwarteten und tatsächlichen Besucherandrangs dort statt anstelle im Rathaus, wo der Gemeinderat sonst im Bürgersaal tagt. Die Stadträte merkten schnell: Hier stimmen die Temperaturen nicht so recht – es war ziemlich warm in der Halle.