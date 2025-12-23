1 Schaumwein ist beliebt in Deutschland - aber der Absatz geht nach unten. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa Sekt, Prosecco oder Champagner: Zu festlichen Anlässen wie Weihnachten oder Silvester wird gerne angestoßen. Doch immer häufiger lassen Konsumenten das prickelnde Getränk im Ladenregal stehen.







Wiesbaden - Sekt ist nirgendwo in der Welt so beliebt wie in Deutschland - doch Sekt, Prosecco oder Champagner kommen zu feierlichen Anlässen längst nicht mehr so oft ins Glas wie noch vor zehn Jahren. 255,3 Millionen Liter Schaumwein wurden hierzulande im Jahr 2024 abgesetzt, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Das waren 19,5 Prozent weniger als 2014.