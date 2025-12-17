Steuern hinterzogen: Hund lebt zehn Jahre unangemeldet in Empfingen

Der Gemeinderat hat sich für eine Erhöhung der Hundesteuer in Empfingen ausgesprochen. Ein Problem ist aber, dass nicht alle Hundebesitzer die Steuer bezahlen.
Zum 1. Januar 2026 steigt in Empfingen die Hundesteuer. Das hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Pro Jahr werden dann für den Ersthund 120 Euro fällig, für ein Tier, das als Kampfhund eingestuft wird, sind es sogar 850 Euro. Hält ein Hundehalter mehrere Hunde, erhöht sich der Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 240 Euro, für jeden weiteren Kampfhund werden 1700 Euro fällig. Steuerfreie Hunde bleiben bei der Erhöhung weiterhin außer Betracht. Werden Hunde sowohl für die Erzielung von Einnahmen als auch für persönliche Zwecke gehalten, gilt ein ermäßigter Steuersatz von 51 Euro für den Ersthund, beziehungsweise 102 Euro für jeden weiteren Hund.