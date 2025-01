Die Gewinnerin oder der Gewinner spielte den Klassiker „Lotto 6 aus 49“ und nahm für fünf Euro zusätzlich auch an der Lotterie Glücksspirale teil.

„Dieser Einsatz hat sich gelohnt: Dank der sechsstelligen Gewinnzahl 793043 ist der Glückspilz aus dem Ortenaukreis nun um 100.000 Euro reicher – komplett steuerfrei und auf einen Schlag ausbezahlt“, teilt Lotto Baden-Württemberg am Montag mit.

Die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer in der Gewinnklasse 6 der Rentenlotterie liegt bei 1 zu 500.000. Wer hinter der oder dem Glücklichen steckt, ist noch nicht bekannt.

Der Spielschein wurde ohne Kundenkarte in einer Annahmestelle im Westen des Landkreises abgegeben. Zum Abruf des Gewinns muss nun die gültige Spielquittung vorgelegt werden. Diese kann in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Zentrale von Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart eingereicht werden.