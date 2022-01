Neues Restaurant in Rottweil Vietnamese im ehemaligen Gasthaus Mohren eröffnet

Die Gastronomie in Rottweil ist um ein neues Restaurant reicher: "Kami Kitchen" hat im ehemaligen Gasthaus Mohren, in bester Lage direkt am Friedrichsplatz, eröffnet. Und das trotz des aktuell schweren Stands der Gastronomie in der Corona-Krise. Der Betreiber ist von der ersten Resonanz überwältigt.