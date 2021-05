1 Mit einem Besuch hat Staatsministerin Annette Widmann-Mauz (helles Jackett) der Hechinger DRK-Bereitschaft ihren Respekt für das geleistete Engagement im Stettener Corona-Testzentrum ausgedrückt. Begleitet wurde sie von mehreren Aktiven des CDU-Ortsvereins. Foto: Buckenmaier

Anerkennung für ein ehrenamtliches Engagement, das Respekt verdient: Am Samstag hat Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, die auch CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis ist, die Corona-Teststation des DRK in der Stettener Sport- und Festhalle besucht.

Hechingen - Begleitet unter anderem von der CDU-Ortsvorsitzenden Melanie Homberger schaute sie sich die Einrichtung in der Stettener Halle an, in der mittwochs und samstags kostenlose Corona-Tests vorgenommen werden. Am Samstag waren in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr 250 Personen getestet worden. Dabei wurde keine Infizierung festgestellt.

Nach Abschluss der Aktion begrüßte DRK-Bereitschaftsführer Tobias Kopf die Staatsministerin. Diese zeigte sich beeindruckt von der ehrenamtlich geleisteten Arbeit der DRK-Mitglieder.

Das Team hat mittlerweile viel Routine, so dass pro Stunde bis zu 100 Personen getestet werden können. Das verhindert lange Wartezeiten, und auf diese Weise konnten in den vergangenen zehn Wochen 3082 Tests vorgenommen werden. In 17 Fällen wurde eine Corona-Infektion festgestellt, was jeweils noch durch einen zuverlässigeren PCR-Test bestätigt werden musste. Die Probe dafür wurde immer sofort in der Halle entnommen. Wichtig sind die vom DRK vorgenommenen Test deshalb, weil nur Personen ohne Krankheitssymptome getestet werden. Sind diese infiziert, können sie unwissentlich viele andere Personen anstecken.

Ansteckungsrisiko für die DRK-Aktiven besteht

Annette Widmann-Maut bedankte sich bei der DRK-Gruppe für diesen Einsatz, und sie hob besonders hervor, dass die Arbeit in der Halle ein gewisses Risiko birgt, sich selbst mit Corona zu infizieren. Sie betonte ebenfalls, dass die DRK-Bereitschaft über diese Corona-Teststation hinaus auf vielfältige Weise für die Sicherheit der Öffentlichkeit sorgt. Als Dank spendierte sie der Gruppe Pizzen, und im Gespräch mit dem Team erkundigte sie sich anschließend nach den persönlichen Eindrücken der Helfer. Außerdem nutzte die Staatsministerin ihren Besuch dazu, DRK-Mitgliedern, die Befördert wurden, neue Schulter-Rangabzeichen anzuheften. Diese Ehre erfuhren Tobias Kopf, seinem neuen Stellvertreter Ronnie Frick, Bereitschaftsleiterin Corinna Grams und ihrer Stellvertreterin Sonja Kautter.