9 Viele Besucher kamen zum Stettener Oktober. Foto: Grimm

Der Stettener Wirtschaftsverbund hat wieder den Stettener Oktober veranstaltet, zum 19. Mal. Der verkaufsoffene Sonntag zog viele Besucher an.















Stetten am kalten Markt - Bei goldener Oktobersonne begrüßte Oliver Neusch als Präsident des Wirtschaftverbundes mehr als 100 Läuferinnen beim Start des Stettener Frauenlaufs, der zum 14. Mal den Stettener Oktober eröffnete. Läuferinnen und Nordic-Walkerinnen jeden Alters nahmen nach zwei Jahren Coronapause wieder an dem Lauf teil, der jedoch aufgrund der langen Ausfallzeit Federn lassen musste. Seien es in der Vergangenheit in der Regel bis zu 200 Läuferinnen gewesen, hätten sich für diesen 14. Lauf nur rund die Hälfte angemeldet, wie Oliver Neusch anmerkte. Die jedoch hatten sichtlich Spaß schon beim Aufwärmen bei rhythmischer Gymnastik mit Musik. Das war aber auch nötig, denn trotz des Sonnenscheins wehte ein scharfes Lüftchen, das auch den restlichen Tag die zahlreichen Besucher und Standbetreiber begleitete.

Zur Mittagszeit kommen die Besucher zahlreich

Die Sportlerinnen des Frauenlaufs, der unter der sportlichen Leitung von Jürgen Klaus vom TSV Stetten stattfand, starteten wie immer beim Mahl-"Knusperhäuschen" in der Albstraße. Den Startschuss gab Yvonne Mahl-Sprenzinger als Vertreterin des Backhauses Mahl, das zu den größten Unterstützern und Förderern des Frauenlaufs zähle, wie Jürgen Klaus bei der Begrüßung dem Publikum mitteilte. Ab der Mittagszeit füllte sich die Stettener Einkaufsmeile trotz der vielen regionalen Veranstaltungen in den Nachbargemeinden. Die gesamte Lagerstraße und fast die gesamte Hauptstraße bot vielfältige Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten sowie Informationen beispielsweise zu den Themenkomplexen Haustechnik, Architektur, Bestattungsarten, Versicherungen und Balkonsystemen. Auch die örtlichen Banken und Sparkassen waren mit Informationsständen und Unterhaltungsvarianten speziell für die künftigen Sparer und Anlegerinnen vertreten. Die jungen Besucher hatten an diesem Tag die Wahl zwischen dem einheimischen Pony oder einer Giraffe auf dem Karussell. Interessante Einblicke in die Feuerwehr gab die Jugendabteilung der örtlichen Feuerwehr, denn die Nachwuchsgewinnung ist bei den Hauptversammlungen der Wehren immer wieder ein Thema. Auch der DRK-Ortsverein Heuberg-Donautal hatte eine informative Mitmach-Station aufgebaut und animierte das Publikum, an Dummys beispielsweise die Herzdruckmassage und die stabile Seitenlage zu üben.

Musik und Tanz

Auch die "Ladykrachers" fehlten nicht. Die sportliche Tanzgruppe des TSV glänzte wieder mit beneidenswerter Fitness und einer tollen Choreographie auf der Bühne. Mit dem Auftritt der Band Pentomino aus Albstadt/Sigmaringen kamen Musikliebhaber aller Genres auf ihre Kosten. Die Musiker und Musikerinnen sind regionale Eigengewächse. "Mischter Toscana" war auf seinen hohen Stelzen unterwegs und bespaßte Kinder und Junggebliebene mit allerlei Lustigkeiten, Zaubereien und Ballonkünsten. Programmpunkt war zudem der traditionelle Hammellauf, den regelmäßig die Feuerwehrkapelle veranstaltet. Zwei verunsicherte Schäflein standen in einem kleinen Gatter auf dem Schlossplatz und blickten verwundert auf die vielen Zweibeiner, die ihr Gatter zu den Klängen der Musikkapelle umrundeten und dabei kleine Hindernisse zu überwinden hatten. Derjenige, der sich beim Klingeln eines Weckers gerade über eine der niedrigen Hürden befand, gewann einen Preis, unter anderem eben ein Schaf. Der Bauernmarkt auf dem Schlossplatz bot wieder eine bunte Mischung an handproduzierten Waren aller Art. Allerdings war auch dieser Markt vermutlich durch die Pandemiezeit deutlich geschrumpft, das heißt, ein Großteil der sonstigen Anbieter war nicht mehr am Platze.