Stetten bei Hechingen: „Ein ganzes Dorf macht Flohmarkt“

Initiatorin der Veranstaltung am 20. Juni – unterm Dach des Heimat- und Bürgervereins Stetten – ist Ilse Pflumm. Ihr Wunsch ist es, einander kennenzulernen und zu begegnen.
Ein Flohmarkt ist nicht nur ein bunter Marktplatz, auf dem zum kleinen Preis gebrauchte Waren, Vintage-Artikel, Sammlerstücke und handgefertigte Unikate zum Kauf angeboten werden. Ein Flohmarkt ist vor allem auch ein Ort der Begegnung. Genau diese Intention machte Ilse Pflumm zur Initiatorin eines Flohmarktes im Hechinger Stadtteil Stetten. Das Motto am Samstag, 20. Juni: „Ein ganzes Dorf macht Flohmarkt“. Wobei der Heimat- und Bürgerverein Stetten, dem die Gattin von Ortsvorsteher Otto Pflumm als Mitglied angehört, als Veranstalter auftritt.