Stetten bei Hechingen: „Ein ganzes Dorf macht Flohmarkt“

Ein Flohmarkt ist nicht nur ein bunter Marktplatz, auf dem zum kleinen Preis gebrauchte Waren, Vintage-Artikel, Sammlerstücke und handgefertigte Unikate zum Kauf angeboten werden. Ein Flohmarkt ist vor allem auch ein Ort der Begegnung. Genau diese Intention machte Ilse Pflumm zur Initiatorin eines Flohmarktes im Hechinger Stadtteil Stetten. Das Motto am Samstag, 20. Juni: „Ein ganzes Dorf macht Flohmarkt“. Wobei der Heimat- und Bürgerverein Stetten, dem die Gattin von Ortsvorsteher Otto Pflumm als Mitglied angehört, als Veranstalter auftritt.

Vor der eigenen Haustür „Gewuppt“ wird die Organisation indes allein von Ilse Pflumm, die jedoch bescheiden feststellt: Wirklich viel Arbeit habe sie mit der Vorbereitung des Flohmarkts nicht. Wie kann das sein? Das ist schnell erklärt: Wer teilnehmen möchte – aktuell gibt es ein Dutzend Anmeldungen – baut seinen Verkaufsstand auf seinem eigenen Grund und Boden, also vor der eigenen Haustür, auf. Nein, einen zentralen Marktplatz gibt es nicht, wenn es heißt: „Ein ganzes Dorf macht Flohmarkt“. In diesem Fall nämlich müsste die Veranstaltung nicht nur von Seiten der Stadt genehmigt, sondern müsste außerdem eine Infrastruktur vorgehalten werden – samt sanitärer Anlagen und ausgewiesenen Parkplätzen.

Kontakte knüpfen

Die Idee von Ilse Pflumm ist eine andere. Sie möchte die Besucherinnen und Besucher des Flohmarkts in Stetten quer durch den Ort von einem Stand zum anderen bummeln sehen. Darüber, hofft sie, kommt es zu zwanglosen Gesprächen, werden Kontakte geknüpft – und lernt man einander besser kennen. Denn ja: Auch im kleinen Stetten „kennt gewiss nicht jeder jeden“.

In der Praxis, so stellt es sich Ilse Pflumm vor, sollen die Flohmarkt-„Beschicker“ ihre Verkaufsstände mit Luftballons, Sonnenschirmen und anderem mehr als solche kenntlich machen. Der ausschließliche Verkauf auf Privatgrundstücken schließe dabei den Verkauf von Speisen und Getränken aus. Untersagt seien ferner ein gewerblicher Handel, der Verkauf von Waffen und anderen gefährlichen Waren. Und: Jeder Teilnehmer haftet für seinen Stand und die zum Kauf angebotenen Artikel. Von selbst versteht sich, dass die Anbieter nach Ende des Flohmarkts ihren Grund und Boden eigenverantwortlich aufräumen und säubern.

Ilse Pflumm ist die Ideengeberin für die Veranstaltung „Ein ganzes Dorf macht Flohmarkt“. Foto: Sabine Hegele

Damit entfällt zugleich die Befürchtung, der Flohmarkt biete eine gute Gelegenheit, Sperrmüll zu entsorgen. Auf einem zentralen (Markt-)Platz könnte die Gefahr, Müll (der Allgemeinheit) zu hinterlassen, durchaus bestehen.

Bewirtung beim Narrenverein

Wen es nach einem Spaziergang durch Stetten nach Speis und Trank gelüstet, der wird von der Narrenzunft Hagaverschrecker herzlich willkommen geheißen. Die lädt am Wochenende 20./21. Juni auf dem Festgelände bei der Kirche zu ihrem traditionellen Brunnenfest. Ilse Pflumm spricht von einer Win-win-Situation. Wobei klar ist: Der Heimat- und Bürgerverein Stetten erlöst bei dem Flohmarkt keinen Cent – jeder Euro, den die Anbieter einnehmen, verbleibt in deren Kasse.

Ob Ilse Pflumm ebenfalls teilnimmt am Flohmarkt? Natürlich. Auch sie habe „Sächle“ in ihrem Haus, die in der eigenen Familie nicht mehr gebraucht werden, an denen andere aber vielleicht noch Freude und dafür Verwendung haben. Klar ist außerdem, dass ihr Mann Otto Pflumm seine volle Unterstützung zugesagt hat.

Mit Übersicht von Stand zu Stand

„Ein ganzes Dorf macht Flohmarkt“ findet am Samstag, 20. Juni, von 11 bis 16 Uhr statt. Anmeldungen sind bis zum 15. Juni unter dorfflohmarkt-stetten@gmx.de möglich. Kurzentschlossene sind ebenfalls willkommen. Hat sich Ilse Pflumm einen Überblick verschafft, wo in Stetten ein Flohmarktstand aufgebaut werden soll, wird sie die Adressen in einen Übersichtsplan eintragen und diesen an die „Beschicker“ weiterleiten. So ist gewährleistet, dass die Besucherinnen und Besucher auch gewiss von einem Stand zum nächsten finden.

Wie es der Zufall will, veranstaltet Mike Müller mit seinem Alaska-Service am 20. Juni ebenfalls einen Flohmarkt (für einen karitativen Zweck) – unabhängig der von Ilse Pflumm initiierten Veranstaltung. Eine „schöne Ergänzung“, findet sie.