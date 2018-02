Stetten am kalten Markt Zwei Schlägereien beschäftigen Polizei

Ebenfalls in einer Gemeinschaftsunterkunft sollen am Freitagmorgen gegen 3.15 Uhr ein 21-Jähriger Mann aus dem westafrikanischen Guinea und ein 19-Jähriger Somalier randaliert und dabei Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro verursacht haben. Küche und Nasszellen wurden nach Angaben der Polizei schwer beschädigt, Glasscheiben gingen zu Bruch, und die Küche wurde unter Wasser gesetzt. Außerdem warfen die beiden stark alkoholisierten Männer Stühle und Mülleimer aus dem Fenster und zerschlugen Möbel. Da sie sich der Polizei massiv widersetzten, wurden sie auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen.