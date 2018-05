Andreas Kupka ist ab sofort neuer geschäftsführender Vorstand bei der primion Technology AG. Der 47-jährige gilt als exzellenter Kenner der Branche. In den vergangenen 25 Jahren war er in namhaften Unternehmen der Branche in leitender Position tätig. Kupka hat sich vor allem durch Gründung und Aufbau des ABUS Security Center in Augsburg einen Namen gemacht. Seit 2011 war er als Executive Vice President bei der EVVA Sicherheitstechnologie in Wien verantwortlich für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Produkte. Er tritt die Nachfolge von Horst Eckenberger an, der das Unternehmen Ende Februar verlassen hat. Eduardo Unzu, Group Managing Director der Muttergesellschaft Azkoyen: "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Kupka einen exzellenten Kenner der Branche an Bord geholt haben, der primion voranbringen und unsere Stellung im europäischen Markt festigen und weiter verbessern wird."